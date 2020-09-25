Убитые лосята и умирающий пеликан: «развлечения» охотников на Алтае

Пеликана подстрелили из дробовика в Угловском районе. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

Полицейские продолжают выяснять обстоятельства браконьерства в Шелаболихинских угодьях. Жертвами горе-охотников стали лосиха и три ее годовалых детеныша. Семейство мирно гуляло по осеннему лесу, не боясь человека. Но всех четверых отстрелили и разделали на мясо. Автомобиль, в котором с кровавой добычей ехали двое мужчин был остановлен полицейскими в результате оперативно-розыскных мероприятий.

35-летний житель Павловска пояснил, что лосей он убил для себя, на еду. Второй мужчина якобы только помогал разделывать туши убитых животных.

По предварительной информации, браконьер застрелил диких животных в нарушение действующего законодательства, не имея лицензии. При этом он использовал незарегистрированное охотничье ружье. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ «Незаконная охота». По предварительным оценкам, нанесенный в результате противоправных действий ущерб может составить более одного миллиона рублей – отмечают в краевом управлении МВД. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Краснокнижный кудрявый пеликан. Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

А в это время к волонтерам организации «Ноев ковчег» поступил краснокнижный кудрявый пеликан. Его подстрелил из дробовика неизвестный охотник в Угловском районе и бросил умирать.

В комментариях к этим сообщениям в сети народ пишет, что охота на Алтае все чаще превращается в садистские происшествия.

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