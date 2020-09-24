В Барнауле измерили токсичность выхлопных газов автобусов Фото: пресс-службы администрации Барнаула

«Чистый воздух» - так называлась совместная акция городского отдела по охране окружающей среды и ГИБДД. В день всемирного дня без автомобиля (22 сентября) участники рейда сделали замеры выхлопных газов автобусов и маршруток.

- Замеры проводились на остановках Спартак, Спартак-2 и Баварина-2,- рассказывает Ксения Герман, главный специалист отдела по охране окружающей среды. – За два часа было проверено 30 транспортных средств, в результате составлено восемь административных протоколов.

Главными нарушителями в этот раз оказались четыре маршрутки №78. Протоколы были составлены, как на водителя, так и на механика, отвечающего за правильную эксплуатацию транспортного средства.

По словам Ксении Герман, в этот раз нарушителей было меньше, чем в предыдущие рейды.

- Дело в том, что произошло обновление автобусов и маршруток, и естественно, топливо заливается более качественное, - отметила специалист.

В тот же день в рамках акции «Чистый воздух» эковолонтеры на пяти площадках информировали автовладельцев о влиянии машин на состояние атмосферного воздуха, вручили памятки с информацией о способах минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

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