В Барнауле одобрили повышение стоимости проезда в городском транспорте

Новые тарифы начнут действовать после принятия соответствующего постановления администрации города Фото: Олег УКЛАДОВ

24 сентября в Барнауле прошло заседание Координационного совета по ценообразованию города, на котором рассмотрели вопрос об установлении тарифов на проезд в общественном транспорте. Эксперты одобрили повышение стоимости проезда, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Новые тарифы

Для пользователей электронных карт проезд подорожает на 1-1,5 рубля и составит 21-22,5 рубля в зависимости от тарифного плана. Цена одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе составит 26 рублей, в маршрутном такси - 28 рублей.

Председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Павел Есипенко отметил, что сохранены введенные ранее льготы на проезд для пенсионеров по возрасту, студентов и школьников, в том числе из малообеспеченных семей.

– Дополнительно введен в обращение проездной «Курьерский» для юридических лиц, при этом воспользоваться им, при необходимости частых разъездов в течение месяца, сможет любой житель города, – добавил он.

В мэрии отмечают, что по итогам рассмотрения вопроса предложение об установлении тарифов поддержало большинство членов Координационного совета по ценообразованию Барнаула.

Автобус Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в Барнауле разброс цен за проезд таков: в автобусах, трамваях и троллейбусах – 23 рубля, в маршрутках – 25 рублей. На таком уровне цены держатся уже более полутора лет. Последний раз они повышались в январе 2019 года.

Почему изменят стоимость проезда

Участники совещания подчеркнули, что тарифные предложения сформированы в соответствии с утвержденными федеральными и краевыми нормативными документами, а также с учетом результатов экономической экспертизы.

В частности, основными факторами увеличения стоимости транспортных услуг считают изменение цен на материально-технические ресурсы, ГСМ и энергоносители, необходимость соблюдения трудового и налогового законодательства.

Ранее перевозчики уже неоднократно говорили о потребности в увеличении тарифов и направили соответствующее обращение в администрацию города Барнаула.

Когда именно повысят цены

Новые тарифы начнут действовать после принятия соответствующего постановления администрации города. Когда именно это произойдет, пока неизвестно. До этого времени сохраняются действующие тарифы.

Общественный транспорт. Фото: Олег УКЛАДОВ

А как в других городах?

В нескольких городах Алтайского края уже увеличили тариф на проезд в общественном транспорте:

Бийск – 22 рубля

Алейск – 26 рублей

Рубцовск – 24 рубля.

А в городах Сибирского федерального округа действуют следующие тарифы за наличный расчет:

Красноярск – 26 рублей

Новосибирск – 24 рубля

Омск – 30 рублей

Томск – от 22 до 25 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле оценили опасность выхлопных газов автобусов

Специалисты замерили уровень токсичности (подробнее)