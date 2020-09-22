В Барнауле оценили опасность выхлопных газов автобусов

Мероприятие «Чистый воздух» провели в честь Всемирного дня без автомобиля Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Во вторник, 22 сентября, в Барнауле прошел рейд по замеру уровня токсичности выхлопных газов автобусов. Мероприятие «Чистый воздух» провели в честь Всемирного дня без автомобиля, который отмечается сегодня.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, акция направлена на предотвращение антропогенного воздействия на природу и формирование экологической ответственности у жителей краевой столицы. По итогам проверки, которую организовали отдел по охране окружающей среды мэрии и отдел технадзора барнаульской Госавтоинспекции, было возбуждено восемь административных материалов.

Также в рамках акции экологические волонтеры проинформировали автовладельцев о влиянии транспорта на состояние воздуха в городе и вручили им памятки с информацией о том, как минимизировать вред окружающей среде.