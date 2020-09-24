«Современные дети быстро разбираются в гаджетах»: барсенок «отключил» фотоловушку на Алтае

Годовалые малыши самки Гуты. Скриншот видео

Гордо и статно спускается мама-кошка, а за ней два маленьких хвостика: фотоловушка в алтайских горах вновь запечатлела семью снежных барсов. Правда, это последнее, что успела заснять камера – вскоре ее отключили. И сделал это... один из котиков!

Записи с фотоловушки, установленной на горном хребте Чихачева недалеко от границы с Монголией, изучили исследователи. Как пишет NatGeo, на последних кадрах видно, как самка по имени Гута проходит мимо фотоловушки с двумя годовалыми малышами. Один из них подошел к камере, обнюхал ее и как-то «выключил».

Пользователи паблика «Барнаул 22», где было опубликовано видео, гадают: как же котенку удалось разобраться с чудо-техникой, у него же лапки!? Возможно, барсенок применил свой фирменный «кусь».

- Современные дети быстро разбираются в гаджетах. Даже если они котята, - пишет Ольга Чижова.

- Малолетний хакер, - смеется Алексей Малов.

Алтайский биолог Алексей Эбель выдвинул свою версию загадочного отключения. По его словам, на фотоловушках заранее устанавливается длительность съемки видеозаписи и минимальный интервал между видеозаписями.

- В данном сюжете камера отсняла необходимый ролик, выключилась, а когда включилась, то животные уже ушли. Вот и вся интрига, - написал он в паблике.

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