Три малыша - снежных барса попали в фотоловушку на Алтае

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:53:46+03:00

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На Алтае фотоловушка сделала снимки малышей-снежных барсов. Животных увидели в заповеднике «Сайлюгем». Один из котят «сфотографировался» еще в прошлом году, а вот два его сородича отметились совсем недавно.

Как сообщает «Национальный парк Сайлюгемский», барсятам около полутора лет. Но пока точно определить пол ученые не могут. Однако исследователи уже заносят в базу данных индивидуальные особенности барсят.

- На этих фото две разных особи, вообще в выводке Чаганки их было трое. Зафиксировав «розового», а сейчас и двух других – рады констатировать: на территории национального парка комфортные условия проживания даже для многодетных ирбисов. По кадру №1 видно, что один из барсят ведет охоту. И это действительно так: ниже по склону пасутся аргали, которые привлекли внимание молодой особи, - рассказал Денис Маликов, заместитель директора по науке, научным исследованиям и мониторингу Сайлюгемского национального парка.

Фото: Сайлюгемский национальный парк

Все три барсенка почти готовы к самостоятельной жизни. Сообщается, что пока они обитают на территории матери, а в будущем начнут расселяться по своим участкам. Ученые надеются, что котята поселятся в национальном парке, так будет проще наблюдать за их жизнью с помощью фотоловушек.

ИСТОЧНИК KP.RU