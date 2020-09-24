Шум, как от вертолета: клопы заполонили Телецкое озеро на Алтае

Эти насекомые заполнили буквально всю прибрежную территорию Телецкого. Фото: Марьяна Лукашева/Алтайский биосферный заповедник

На Телецком озере в Республике Алтай зафиксировали массовый лет клопов. В поисках места для зимовки насекомые традиционно начинают мигрировать. Правда, в этом году численность «стай» поразила даже ученых – подобное нашествие было 90 лет назад.

Об огромных стаях клопов рассказала сотрудник научного отдела Алтайского биосферного заповедника Марьяна Лукашева. Судя по ее фотографиям, эти насекомые заполнили буквально всю прибрежную территорию Телецкого. А гул стоит такой, будто где-то вдали летит вертолет.

- Эти звуки издают крылья щитников, массово летящих через Телецкое озеро. Ежегодно с середины сентября над долиной Телецкого озера наблюдается лет килевика лиственного из семейства древесных щитников и в меньшей мере щитника красноногого из семейства настоящих щитников, - пишет ученый.

Гул стоит такой, будто где-то вдали летит вертолет. Фото: Марьяна Лукашева/Алтайский биосферный заповедник

Щитники – крупные особи. От одного только вида на этих букашек идут мурашки. Страшно представить, какой там стоит запах… По словам Марьяны Лукашевой, когда приходят холода, клопы начинают искать укромные места – кору деревьев, листья на земле. Найдя тот самый заветный уголок, клопы впадают в спячку.

Исследователи ежегодно наблюдают мигрирующих клопов. О последнем таком массовом лете ученые рассказывали в 1930-х годах. Вот как они описывали происходящее: «Насекомых было так много, что все прибрежные деревья по правому берегу залива Кыга и значительная часть скал были покрыты сплошным слоем этих насекомых. Трупы погибших в озере насекомых, плавая по воде, создавали обширные по площади пятна или полосы иногда на сотни метров в длину».

Алтайский профессор, ученый-энтомолог с мировым именем Людмила Комарова в разговоре с корреспондентом «Комсомолки» пояснила, что на вспышку клопов повлияло затяжное лето.

- Даже в Бийске сейчас много клопов. В силу сильных перепадов температур и долгого теплого периода они размножались, еды было предостаточно. Отсюда и такое большое их количество, но это нормально – популяционные волны, - подчеркнула Людмила Комарова.

Правда, туристам, которые попадут в этот маленький «ад», клопы подпортят отдых.

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