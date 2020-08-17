Нашествие тополиной моли в Барнауле: эксперт рассказал, как бороться с летающей «нечистью»

На окнах в домах появилось очень много насекомых, похожих на мотыльков Фото: Анна Перевощикова

Уже который раз горожане обращают внимание на то, что на окнах в домах появилось очень много насекомых, похожих на мотыльков. По данным эксперта «Комсомолки», это не мотыльки, а тополиная моль. И проблема с нашествием этих летающих существ возникла не только в нашем городе. Как с ней бороться – рассказала барнаульский ученый с мировым именем Людмила Комарова.

- Да, пошла волна, вероятно, их принесло с горизонтальными воздушными массами, так как самостоятельно пересечь огромные территории они не могут. Они очень плодовитые и бороться с ними трудно. Прячутся в домах они, чтобы спариться и отложить яйца, - рассказал специалист.

Кстати, взрослые особи весьма безобидны – для человека они ничуть не опасны, разве что тем, что надоедают. А вот их «малыши»… После оплодотворения самка откладывает яйца небольшой кучкой, когда личинки появляются на свет, то грызут практически все, что видят: это могут быть не только листики, но и любой предмет, который будет им по вкусу.

В общем, хорошего от этой моли мало. Но как отметила Людмила Комарова, спешить в магазин за химией не нужно. Есть более безопасный способ избавиться от надоедливых друзей: для этого купите широкий скотч или клейкую ленту, развесьте в местах обитания моли, и когда они прилипнут, то выбросьте.

К слову, барнаульцы не единственные, кто страдает от этих насекомых. В этом году тополиная моль атаковала жителей Челябинска и Екатеринбурга.

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