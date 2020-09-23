Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 сентября 2020: рост числа зараженных и ночные очереди на КТ

Количество выздоровевших также растет с каждым днем. Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зараженных COVID-19 в Алтайском крае превысило 13 200 человек. К счастью, количество выздоровевших также растет с каждым днем, из больниц региона выписали более 11 800 пациентов, пишет оперативный штаб региона.

Сейчас проходят лечение свыше 900 человек, из них в госпиталях находятся более 900 пациентов, амбулаторное лечение получают 10 человек.

Отметим, что из общего числа заболевших 179 случаев – завозные, 7 098 – по контакту с ранее заболевшими, 4159 – у больных внебольничной пневмонией, 3779 – у заболевших ОРВИ, в 5279 случаях – бессимптомное течение. Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ – 145 и 71 соответственно (по данным на 23 часа 23 сентября).

Всего за весь период пандемии в крае скончались 444 человека с коронавирусом. От COVID-19 всего умерли 179 человек, по иным причинам смерти – 261 человек, на экспертизе - 4 случая.

Всего находятся под меднаблюдением и на самоизоляции более 2500 человек. С начала пандемии в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовали свыше 457 тыс.человек.

Рост числа КТ

Ранее мы сообщали, что жители Барнаула в соцсетях выставляют фото ночных очередей на КТ из диагностического центра.

В региональном минздраве пояснили, что за сентябрь количество пациентов, которых привозят на “скорой” в диагностический центр с подозрением на COVID-19 и пневмонию, увеличилось в два раза. Так если летом в крае делали 200 КТ легких в сутки, то сейчас - 400. Ситуацию усугубляет проблема сезонного распространения ОРВи и гриппа. Однако пока речи о второй волне коронавируса не идет.

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