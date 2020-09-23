В Алтайском крае восьмилетний мальчик упал с обрыва и утонул, когда пытался спасти друга

Один из детей споткнулся и неожиданно покатился с обрыва в реку. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером 22 сентября в реке Яминка в селе Целинное утонул восьмилетний мальчик. Прокуратура проводит проверку по факту гибели ребенка. Подробности этой трагедии в беседе с “Комсомольской Правдой" – Барнаул” рассказала Мария Антошкина, помощник прокурора региона.

Предварительно установлено, что двое маленьких мальчиков, одному из которых шесть, а второму восемь лет, играли на берегу реки Яминка. В какой-то момент один из детей споткнулся и неожиданно покатился с обрыва.

Второй ребенок сразу же бросился на помощь и пытался спасти друга. К сожалению, сделать этого не удалось, дети вместе упали в водоем. Спастись удалось только одному мальчику, второй утонул

Как удалось узнать “Комсомолке”, дети были соседями и часто проводили время вместе, играя друг с другом.

В настоящее время прокуратура проводит проверку.

– Будет дана оценка деятельности органов профилактики, а также законных представителей по исполнению родительских обязанностей и контролю над несовершеннолетним, а также органам местного самоуправления по обеспечению безопасности пребывания граждан. В том числе несовершеннолетних на водном объекте, расположенном в населенном пункте, – отметили в ведомстве.

Напомним, еще в середина лета стало известно, что в Алтайском крае выросло количество происшествий на воде. Это было связано с несколькими факторами, в числе которых и ранний приход тепла в регион. Сотрудники МЧС вместе с органами местного самоуправления и полицией проводили различные профилактические мероприятия. Подробнее об этом можно прочесть здесь.

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