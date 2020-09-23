Введут ли уроки секс-просвета в алтайских школах

Факультативные уроки в расписании детей должны появляться по согласованию с их родителями Фото: Олег УКЛАДОВ

Волна обсуждений о возможном введении в школах уроков сексуального просвещения докатилась до Алтая. Мнения родителей традиционно разделились на «за» и «против». Одни считают, что современные дети и так больше нас знают. Другие стесняются разговаривать со своим ребенком на интимные темы и поэтому считают, что было бы неплохо, если бы это сделали педагоги. Мы поинтересовались у министра образования и науки Алтайского края Максима Костенко, что он думает по поводу необходимости вводить уроки секспросвета:

- Как только всплывает какая-то громкая тема, все сразу говорят о том, что надо вводить тот или иной урок. Но поймите, учебная программа не выдержит всех тех пожеланий, которые звучат от родителей или людей, заинтересованных в развитии наших детей. Мое личное мнение: вопросы сексуального просвещения – это вопросы семейного характера. Это не только физиологические дела, но и вопросы, касающиеся психологии, этики и т.д. Другая проблема в том, что не все родители могут об этом говорить. Вот тогда на помощь приходят психолог, телефон доверия для детей и т.д.

Однако не только вопросы сексуального просвещения заставляют родителей краснеть и бледнеть, заглядывая в расписание свои детей. Есть и такие уроки, описать содержание которых очень сложно. К примеру, у начальной школы появились предметы «Мы - твои друзья», «Этика добра». Если с последним более-менее понятно, то урок про друзей вызвал большие вопросы – про что именно идет речь?

- Это курсы по выбору, то есть внеурочная деятельность, они входят в вариативную часть обучения и, безусловно, должны вводиться по согласованию с родителями, - говорит Максим Костенко. – Конкретно этот курс широко применяется для учеников начальных классов. Он имеет экспертное заключение. В нем идет речь про домашних питомцев, да и в целом про живую природу, про животных. Это некое дополнение к курсу окружающего мира.

По словам министра, каждый классный руководитель на общем родительском собрании должен рассказывать о тех предметах, которые дети будут изучать в новом учебном году и если какие-то из них проходят по списку дополнительных, то выбирать их должны коллегиально. Ну, а чтобы вопросов было еще меньше, то просто стоит больше внимания уделять общению с собственными детьми, вне зависимости от того, какой предмет его волнует – будь то вопросы сексуального просвещения или какие-то другие.

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