Без праздников и соревнований: в алтайских школах до 2021 года ограничат массовые мероприятия

Если коронавирус начнет распространяться по школам, то классы отправят на удаленное обучение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже действует третий этап снятия ковидных ограничений. Многое стало доступно, но некоторые ограничения пока еще сохраняются. В частности, это касается массовых мероприятий для школьников.

Ситуация под контролем

- В целом эпидемиологический режим установлен решением федерального Роспотребнадзора и министерством здравоохранения. Он действует до конца января 2021 года. Это значит, что, к примеру, решение по празднованию нового года мы все-таки будет ждать ближе к этой дате, - говорит министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Что касается массовых мероприятий, будь то праздники или соревнования в ближайшей перспективе, то пока школам рекомендовано воздержаться.

- Надо понимать, что ребята провели дома пять месяцев. Грубо говоря, у них формировался «домашний» иммунитет. То есть сейчас мы по факту наблюдаем такую же ситуацию, когда ребенок первый раз приходит в детский сад с домашним иммунитетом и он накладывается на общий. Пока он не переболеет всем, чем болели другие дети, его иммунитет не укрепится, - говорит Костенко.

Примерно похожая ситуация наблюдается сейчас и в школах. Сводки регионального управления Роспотребнадзора говорят о том, что традиционный подъем заболеваемости ОРВИ среди школьников уже начался и никакие коронавирусные меры здесь ни причем. Это естественный процесс, который происходит из года в год. Ситуация находится на контроле всех профильных ведомств. Пока серьезных опасений нет. Так по данным за прошлую неделю карантины по классам были объявлены в пяти школах. Свежие данные могут быть несколько иными. Помимо этого ряд групп детских садов также приостановили прием воспитанников из-за большого количества больных.

- Если готовить о COVID-19 то всего в Алтайском крае выявлено 5-6 случаев заражения среди учеников и столько же среди учителей, - добавляет собеседник. – У всех отмечается бессимптомное течение заболевания. Они не госпитализированы. Решение о том, отправлять ли класс на карантин, если в нем выявлен зараженный коронавирусом ребенок принимается органами Роспотребнадзора и здравоохранения.

В таких случаях рассматриваются несколько вариантов. К примеру, если случай единичный, то можно продолжить обучение в дистанционном формате и 14-дневным карантином.

Что касается прививок от коронавируса, то обязательный порядок их постановки не подразумевается: ни для учеников и их родителей, ни для учителей. Все это исключительно в добровольном порядке. При это ограничений для таких детей тоже нет – они спокойно могут посещать учебные заведения.

По классам

Чтобы ограничить контакты ребятишек, с начала учебного года было принято решение о введении режима одного класса, когда школьники занимаются только в одной аудитории, за исключением лишь некоторых уроков – химии, физики, физкультуры и т.п. Пока еще даже не прошел месяц обучения и делать какие-то выводы по эффективности системы рано, но судя по всему, в ближайшее время от нее не откажутся.

- «Защитный» режим введен до конца января 2021 года и поэтому первые две четверти мы проведем в таком формате, если не будет никаких других решений, - говорит министр. – Мониторинг ситуации в целом ведется и поэтому возможны как послабления, так и ужесточения.

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