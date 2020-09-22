Как укротить осенний жор и не превратиться в плюшку Фото: Олег УКЛАДОВ

Согласитесь, что чем слабее жара, тем сильнее жор. С наступлением осени лишние килограммы и сантиметры наплывают, как тучи – организм словно запасает жирок на зиму. Но ведь многим из нас совсем не хочется становиться тучными. Специалист по борьбе с лишним весом, барнаульский психотерапевт Николай Прохоров дал несколько советов о том, как справиться со зверским осенним аппетитом.

- С приходом холодов человек инстинктивно хочет дополнительной энергии, потому что солнышка и тепла меньше, - говорит Николай Прохоров. - С другой стороны ему хочется понежиться, он как будто «зеркалит» замедление природных процессов, готовится к зиме. И вот это сочетание: хочется топлива и понежиться приводит к тому, что человек начинает поедать много вредных вкусностей. Многие увлекаются фастфудом или вообще заказывают доставку.

По словам психотерапевта, многие его пациентки рассказывают, что укутавшись пледом, пьют горячий чай с пирожными и плюшками у телевизора, и на душе становится уютнее.

- Вот это – «уютнее от плюшек» стоит заменить, - говорит Прохоров. - Это могут быть массаж, ванна, баня, чудесная музыка, медитация, хорошая книга и т.д.

Также, по словам специалиста, поднять настроение и укротить аппетит можно с помощью эфирных масел. Например, хвойные и цитрусовые запахи в этом хорошо помогут. Не менее полезен для бодрости и стройности и контрастный душ. При этом и кожу делает упругой и сжигает калории.

Прохоров считает, что осень как раз хорошее время, чтобы настроиться на правильное питание - сбалансированное и дробное. Кстати, Николай заметил, что картошка, которую многие худеющие стремятся убрать из рациона, будет даже полезной для стройности.

- Это сложный углевод, и в запеченном и вареном виде только приветствуется, - отметил собеседник.

Тем, кто вообще без шоколада и пирожных себе жизни не представляет, специалист по борьбе с лишним весом советует делать обманки. Например, разрезать пирожное на мелкие части и смешивать с фруктами, а шоколад замораживать - так съешь гораздо меньше.

- Постарайтесь больше двигаться, даже если вам в зал не хочется идти, – говорит эксперт. - Тем, у кого есть собаки, можно погулять с питомцем подольше, но и дома можно не сидеть у телевизора, а включив его, крутить обруч между делом.

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