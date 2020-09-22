Гарик Сукачев: Мне кажется, нет людей, которые не любят Алтай

Съемки фильма проходили в 2016 году Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Музыкант Гарик Сукачев, снявший на Алтае фильм «То, что во мне», дал интервью телеведущей Яне Чуриковой, в котором рассказал о том, как влюбился в этот край и о том, что увидел во время путешествия.

- Мне кажется, вообще нет людей, которые не любят Алтай. Мне кажется их просто не существует! – говорит музыкант. – Очень многие туда стремятся, странным образом… Мы с раннего детства слышит это слово. Оно в нас живет, просто об этом не задумываемся. Алтай…

По мнению Сукачева, на Алтае надо обязательно побывать каждому и не наездом, а капитально, как минимум, недели на две.

- Ты можешь отдыхать как угодно. Делать то, что тебе нравится. И это будет там. Есть и отели пять звезд, а есть домик охотника. Есть «Бирюзовая Катунь» и пляж – приди и ляжь, - шутит Сукачев. – И с детьми здесь прекрасно и пожилым людям. Чем человек увлечен – он там это точно найдет: и спорт, и туризм, и альпинизм, и рафтинги.

Кстати сам музыкант во время съемок фильма «То, что во мне», тоже сплавлялся. Без каскадеров и подставных актеров. Просто лично хотел пережить этот момент.

Однако туристам не стоит забывать о том, что Горный Алтай – это все-таки Азия и местная народность свято чтит своих предков, а также духов и есть территории, куда приезжему лучше не заходить, чтобы не вызвать гнев.

- Есть сакральные места, куда вход вообще запрещен. Удивительное рядом, но оно запрещено… - говорит музыкант.

Он лично видел картину, которая неподготовленному городскому жителю может показаться шокирующей: вдоль русла реки до самого подножья горы стояли деревья и на каждом из них было чучело лошади. Не самое приятное зрелище, но такое на Алтае не редкость.

- Это часть культуры, - объясняет Сукачев. – Они (алтайцы. – прим.ред.) убеждены, что душа есть у всего и для меня это лучшая религия на земле.

Но все это о Горном Алтае, но ведь известный артист побывал и в Алтайском крае. Для него наш регион, в первую очередь запомнился шукшинскими местами.

- Если вы поедете туда – обязательно заезжайте в Сростки и передайте от меня привет этим замечательным женщинам. Когда вы проезжаете Сростки, там расположен огромный рынок. Он существует со времен Советского союза. Вы будете есть там пироги. Их пекут сами сросткинцы. Они их называют шукшинскими. Мама самого Шукшина их тоже пекла. Ребята, с капустой рекомендую! Это номер один! – советует Гарик Сукачев.

Вообще, на Алтае остаться голодным очень сложно: здесь и рыбалка, и покупная рыба, и кафе на каждом километре, и мясо марала. В общем, кухня на любой изысканный вкус. Ну и конечно же, известный алтайский мед! Как же без него?

- А я лично люблю обычные столовки, - признается звезда. – Там прям здорово. Я люблю котлеты, как в школе, чтобы в них хлеба побольше, пюре картофельное, размазанное по тарелке. Перед тем, как я это ем, я тихо рыдаю.

А какие тут люди! Восторгу музыканта нет предела! Жители Алтая, по его мнению, напрочь лишены меркантильности, которая присуща обитателям больших городов. Тут тебя и накормят просто так и помогут.

- Представьте себе: плато Укок, на сотни километров можно не встретить ни одного человека, и вдруг, где-то в горах подходит бабушка и говорит: «Гарик, это вы? Знаете, я так люблю, как вы поете Высоцкого!». Это шок! Я не шучу! Удивительно, что люди от всего сердца готовы тебе помочь, - восторгается Сукачев.

В конце он признается, что его фильм был о дороге, о том, что он увидел в своем путешествии.

- Фильм только про дорогу, больше ни про что, - резюмирует музыкант.

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