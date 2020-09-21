Ведущий «Непутевых заметок» проехался по Чуйскому тракту и показал мальчика с сусликом

Одна из достопримечательностей Республики Алтай - мальчик с сусликом

Республика Алтай в этом году бьет все видимые и невидимые рекорды по популярности. Теперь здесь отдыхают не только сибиряки, но и гости из европейской части страны, а телеканалы наперебой рассказывают о достопримечательностях. Так в минувшие выходные на Первом канале в эфир вновь вышли «Непутевые заметки» о Горном Алтае.

- Знакомство с республикой неизменно начинается с легендарного Чуйского тракта. Неизменно, потому что это большая часть главной транспортной артерии федеральной трассы М-52, - рассказывает ведущий Дмитрий Крылов. – Она пересекает всю республику и тянется до монгольской границы. Это дорога проходит по долинам семи рек, между десятью горными хребтами, через перевалы…

Длина Чуйского тракта 630 километров. Появился он еще в далекие-далекие времена для ведения торговли и войн. О нем упоминается еще в китайских летописях тысячелетней давности. А вот в русских источниках самая ранняя информация датируется 1788 годом. Тогда южные алтайцы только присоединились к России, а вместе с тем началось и освоение тракта. К слову, здесь же снимался легендарный фильм Василия Шукшина «Живет такой парень». Да и сейчас многие туристы и авторы телепрограмм про путешествия в первую очередь едут на Алтай, чтобы именно показать знаменитый тракт, с которого открываются просто потрясающие виды.

Чуйский тракт - самая длинная и главная дорога республики

Кстати, более подробно узнать об истории Чуйского тракта можно в одноименном музее. Он расположен в Бийске. А вот чтобы погрузиться в традиционную алтайскую культуру, по мнению Дмитрия Крылова, стоит отправиться в село Купчегень в Онгудайском районе республике. Здесь расположен центр народных промыслов. Здесь работают ювелир, гончар, резчик по кости, кузнец, чеканщик, мастер тиснения по коже, валяльщица войлока. Они делают все, что может заинтересовать туристов: от ножей и ковриков и заканчивая седлами для лошадей. Кстати, их цена может варьироваться от 25 до 400 тысяч рублей, а заказы расписаны на два месяца вперед.

- Мастера в своей работе берут за основу уникальные археологические находки из курганов, - рассказывает ведущий.

А вот, пожалуй, главное не материальное сокровище Республики Алтай – это Телецкое озеро. Его глубина составляет больше 300 метров. Все потому что воды озера заполняют тектонический разлом земной коры.

- Это огромный резервуар чистейшей воды, студеной даже летом. Можно даже сказать, что это алтайский Байкал – только ему он уступает по объему пресной воды. В Телецкое озеро впадает больше 70 больших и малых рек, а вот вытекает только одна – Бия, -говорит Крылов.

Конечно, здесь могут находиться туристы и даже оставаться на отдых в отелях и на турбазах, и даже в палатках, но только в строго отведенных местах, так как вокруг озера создан Алтайский биосферный заповедник. Круглогодичную службу в них ведут егеря. Их задача – охранять территорию от браконьеров.

А еще внимание известного путешественника привлек памятник мальчику с сусликом. Это композиция посвящена именно маленькому животному, который помог выжить людям в годы войны. Примечательно, что у памятника нет лица, и подходя ближе к нему, можно увидеть собственное отражение.

Центр народных промыслов расположен в селе Купчегень Онгудайского района республики

- Притягательное место, верно? Ну да, далеко и недешево, но если решитесь, я уверен, вы не пожалеете. Мы с Алтаем не прощаемся, у нас еще есть чем вас удивить, - резюмирует Дмитрий Крылов.

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