Первый снег в Алтайском крае может выпасть уже на этой неделе

Со среды, 23 сентября, регион будет находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов северного циклона.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Алтайском крае уже на этой неделе, в ночь на 24 сентября, в предгорьях может выпасть первый снег. Однако в дальнейшем в регионе станет теплее. Об этом в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.
Со среды, 23 сентября, регион будет находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов северного циклона. В этот период ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до 0 градусов, днем ожидается +8...17 градусов.
– Циклон изменит погоду, сделает ее более ненастной и ветреной. Особенно неблагоприятные метеоусловия, переходящие в штормовые, ожидаются днем 23, сутки 24 и в ночь на 25 сентября. На большей территории края пройдут дожди, в предгорьях, возможно, с мокрым снегом, – сказала Людмила Сырых.
Она добавила, что в ночь с четверга на пятницу мокрый снег возможен и местами по северным районам региона, что приведет к его налипанию. В предгорьях даже может установиться временный снежный покров.
В дальнейшем, начиная с выходных и до конца сентября районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха начнет постепенно повышаться.
Погода в Алтайском крае с 22 по 24 сентября
Вторник, 22 сентября
Ночью в регионе температура воздуха составит +7...+12 градусов, местами до +2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +14...+19 градусов. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с.
В краевой столице ночью +8…+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с
В Барнауле днем температура воздуха составит +15...+17 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с
Среда, 23 сентября
Ночью в регионе температура воздуха составит +4...+9 градусов, местами в предгорьях до -1 градуса. Местами по западу кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +12...+17 градусов. На большей части территории кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с.
В краевой столице ночью +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с
В Барнауле днем температура воздуха составит +12...+14 градусов. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, 12-17 м/с
Четверг, 24 сентября
Ночью в регионе будет +1...+6 градусов. На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 14-19 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Днем в Алтайском крае будет +5...+7 градусов. На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 14-19 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В краевой столице ночью +5…+7 градусов. Временами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 14-19 м/с
В Барнауле днем температура воздуха составит +9...+11 градусов. Временами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 14-19 м/с.
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