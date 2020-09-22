Первый снег в Алтайском крае может выпасть уже на этой неделе

Со среды, 23 сентября, регион будет находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов северного циклона. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае уже на этой неделе, в ночь на 24 сентября, в предгорьях может выпасть первый снег. Однако в дальнейшем в регионе станет теплее. Об этом в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Со среды, 23 сентября, регион будет находиться в зоне прохождения атмосферных фронтов северного циклона. В этот период ночью температура воздуха будет колебаться от +3 до 0 градусов, днем ожидается +8...17 градусов.

– Циклон изменит погоду, сделает ее более ненастной и ветреной. Особенно неблагоприятные метеоусловия, переходящие в штормовые, ожидаются днем 23, сутки 24 и в ночь на 25 сентября. На большей территории края пройдут дожди, в предгорьях, возможно, с мокрым снегом, – сказала Людмила Сырых.

Она добавила, что в ночь с четверга на пятницу мокрый снег возможен и местами по северным районам региона, что приведет к его налипанию. В предгорьях даже может установиться временный снежный покров.

В дальнейшем, начиная с выходных и до конца сентября районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона, с которым установится спокойная погода, преимущественно без осадков. Температура воздуха начнет постепенно повышаться.

Погода в Алтайском крае с 22 по 24 сентября

Вторник, 22 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +7...+12 градусов, местами до +2 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +14...+19 градусов. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с.

В краевой столице ночью +8…+10 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с

В Барнауле днем температура воздуха составит +15...+17 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с

Среда, 23 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +4...+9 градусов, местами в предгорьях до -1 градуса. Местами по западу кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +12...+17 градусов. На большей части территории кратковременные дожди. В утренние часы местами туман. Ветер юго-западный, 12-17 м/с, местами порывы до 22 м/с.

В краевой столице ночью +5...+7 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с

В Барнауле днем температура воздуха составит +12...+14 градусов. Умеренный дождь. Ветер юго-западный, 12-17 м/с

Четверг, 24 сентября

Ночью в регионе будет +1...+6 градусов. На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 14-19 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +5...+7 градусов. На большей части территории умеренные, местами сильные дожди, в предгорьях с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 14-19 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью +5…+7 градусов. Временами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 14-19 м/с

В Барнауле днем температура воздуха составит +9...+11 градусов. Временами умеренный дождь. Ветер юго-западный, 14-19 м/с.

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