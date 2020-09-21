Отопительный сезон-2020 в Барнауле стартует 22 сентября

Все ТЭЦ и котельные полностью готовы к новому сезону Фото: Олег УКЛАДОВ

Со вторника, 22 сентября, в Барнауле стартует отопительный сезон-2020. Кроме того, тепло с сегодняшнего дня начали получать рубцовчане. Соответствующие решения подписаны на уровне глав городов в конце прошлой недели.

Барнаул

Теплоснабжением и в Барнауле, и в Рубцовске занимается Сибирская генерирующая компания. В краевой столице массовый запуск отопления начнется 22 сентября, но некоторые горожане, а также социальные учреждения могли подать заявку на досрочную подачу тепла с 7 сентября. В настоящее время этой возможностью воспользовались 113 школ и детских садов, 12 медицинских учреждений и 10 многоквартирных домов.

По данным СГК, все ТЭЦ и котельные полностью готовы к новому сезону. Запас топлива на угольных складах даже превышает установленный норматив. Всего подготовлено 394 тысячи тонн твердого топлива.

Все, что зависит от теплоснабжающей организации, сделано. Второй стороной, отвечающей за отопление в многоквартирных домах, являются управляющие организации. Они должны были заранее подготовить дома к приему тепла: провести ремонт внутридомового оборудования, опрессовку и промывку трубопроводов, а также открыть запорную арматуру на вводе в дома.

Рубцовск

Сегодняшним утром Южная тепловая станция СГК начала подавать тепло в дома рубцовчан. Пока котлы работают не на полную, так как за окном погода балует – температура держится на уровне около +20 градусов.

- По мере похолодания в городе энергетики будут повышать температуру сетевой воды. Все управляющие компании заранее оповещены о запуске отопления, что позволит максимально быстро наладить циркуляцию и довести до норматива температуру в многоквартирных домах. Учреждения социальной сферы готовы принять теплоноситель в полном объеме уже 21 сентября, - отметили в компании.

Кстати, сегодня же заработали и 12 других котельных, которых обеспечивают теплом жителей западной части города.

Подсказка КП

Если отопительный сезон в вашем городе начался, но трубы в доме по-прежнему холодные, то вам следует обращаться в вашу управляющую компанию или дежурные службы города:

- Единая дежурная диспетчерская служба Барнаула: 8(3852)29-91-88;

- Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления): 8(3852)59-97-10;

- Единая дежурная диспетчерская служба Рубцовска по вопросам ЖКХ: 8(3855)74-05-05.

Также по всем вопросам, касающимся отопления, газификации и водоснабжения можно обращаться на круглосуточную горячую линию Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края: 8(3852)63-14-66.

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