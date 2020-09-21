Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 сентября 2020: Почти тысяча человек остается на больничных койках

Тем временем, в край завезли первую партию вакцины от COVID-19. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже несколько суток наблюдается прирост заболевших коронавирусом. Если раньше это число составляло 65-68 человек, то, согласно последним новостям на 22 сентября 2020 года, прирост за сутки составил 73 человека. Число заболевших превысило число выздоровевших.

Между тем, в тяжелом состоянии находятся 144 человека. К сожалению, статистика смертности остается неутешительной – за сутки погибли семь человек. А общее число умерших за время пандемии составило 431 человек. На больничных койках сейчас находятся больше 930 человек.

- Всего в крае инфицированных – 13 060, количество выписанных по выздоровлению – 11 699 человек. Из общего числа заболевших 179 случаев – завозные. 7 005 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами, 4057 – у больных внебольничной пневмонией, 3759 – у заболевших ОРВИ, в 5244 случаях – бессимптомное течение.

Тем временем, в край завезли первую партию вакцины от COVID-19.

Сначала ее будут ставить медикам-добровольцам. После этого будут вакцинировать работников здравоохранения и образования. Предполагается, вакцина может формировать иммунитет примерно на два года.