Как в Алтайском крае проходит вакцинация от гриппа и ОРВИ и какие штаммы вируса циркулируют в регионе

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ежегодно отмечают с начала сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжают ставить прививки от гриппа и ОРВИ. О том, сколько человек уже прошли вакцинацию и какие вирусы циркулируют в регионе в этом сезоне, на пресс-конферцении 21 сентября сообщили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны управления Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова.

Общая ситуация

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом ежегодно отмечают с начала сентября. По словам экспертов, это нормальная ситуация, ведь люди возвращаются из отпусков, начинают работать школы, детские сады и университеты. В настоящее время рост заболеваемости наблюдается среди взрослых и школьников. Всего дети составляют более 70% от общего числа заболевших.

В этом году прогнозируют циркуляцию тех же штаммов вирусов, которые были ранее. Это HNN1 пандемический, H3N2 и вирус гриппа B. При этом в этом сезоне будет отличаться их внутриштаммовый состав.

– Внутри этих основных вирусов будут новые подштаммы, которых не было в прошлых сезонах. В связи с этим и была изготовлена вакцина против гриппа. Она такая же, но с прогнозируемыми штаммами вируса. Этим она и отличается, – сказала Ольга Егорова.

Отметим, что за прошедшую неделю зарегистрировали более 20 тыс. заболевших ОРВИ, случаев гриппа в регионе пока не зафиксировано.

Как проходит вакцинация

В Алтайском крае проводят иммунизацию против гриппа. В частности, как и ранее, это делают в поликлиниках и на рабочих местах, сформировали выездные бригады.

Особое внимание уделяют сотрудникам социальных учреждений, транспортной отрасли и работникам организаций, которые активно взаимодействуют с людьми.

– Особенность этого года в части прививочной компании – это удельный вес населения Алтайского края, который должен быть привит от ОРВИ и гриппа. Изначально планировалась вакцинация более 1,2 млн жителей, – сказал Дмитрий Попов.

Кроме того, дополнительно к этому количеству привьют более 170 тыс. человек.

Отметим, что уже привили более 400 тыс. человек, из них свыше 33 тыс. детей.

– Наша задача активно вакцинировать население в период формирования коллективов, не на эпидемиологическом пике по развитию ОРВи и гриппа, – резюмировал глава алтайского минздрава.

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