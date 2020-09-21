«Брат остался в одном трико». Семья погорельцев из Барнаула нуждается в помощи

У семьи Пужлаковых из трех человек, которая снимала в этом частном доме квартиру, сгорели все вещи. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

На прошлой неделе, в ночь на 16 сентября, в Барнауле вспыхнул частный дом на улице Аванесова. На момент прибытия пожарных огонь с крыши перекинулся на стены и перекрытия.

У семьи Пужлаковых из трех человек, которая снимала в этом частном доме квартиру, сгорели все вещи.

- Сгорела техника, мебель, одежда, детские игрушки, - рассказывает Татьяна Зайцева, сестра пострадавшего Владимира Пужлакова. - Брат мой на рыбалке был, семилетний ребенок у бабушки, когда все полыхнуло. Владимир остался в старом трико, в котором на рыбалку ездил. В нем с утра в МЧС и поехал, посмотрев на пепелище.

По словам Татьяны, после пожара соседи со всей улицы приносят им вещи.

- Мы от помощи не отказываемся, - говорит родственница пострадавших. - Холода на носу, а им - ни обуться, ни одеться. У моего семилетнего племянника было столько игрушек (он инвалид, с ДЦП, родители ему ни в чем не отказывали), а сейчас даже шапочки нет.

Для тех, кто хочет помочь погорельцам, сообщаем их телефон - 8-963-526-85-61 (Татьяна).

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