В Барнауле сгорел проблемный ветхий дом

Пожар в Барнауле Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью в Барнауле загорелась ветхая двухэтажка по адресу 1-я Западная, 49а. Пожар произошел около пяти утра. Видео и фото опубликованы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Когда приехали пожарные, дом уже полностью был в огне, который мог перекинуться на соседние постройки. Не исключено, что причиной пожара стали бездомные, которые пытались согреться.

- Для бесперебойной подачи воды были проложены 3 магистральных линии. На борьбу с разбушевавшейся на площади около 250 кв. метров огненной стихией подано 7 многофункциональных стволов большой мощности. В течение 35 минут возгорание удалось локализовать, еще около 10 минут потребовалось для полной ликвидации пожара, - сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В пресс-центре мэрии пояснили, что в доме давно никто не живет, он признан аварийным, а жильцов расселили. Здание собираются снести в следующем году.

Фото: Антонина Редькина

Кстати, по соседству находится другой проблемный дом. На днях жители записали обращение, на котором просят губернатора о помощи – из-за состояния дома они боятся там жить.

- Вместо того, чтобы переселить людей из аварийной развалюхи, местные власти приняли решение капитально отремонтировать строение, вот только намерения в корне разошлись с делом. Вместо того, чтобы сделать капитальный ремонт, в доме начались работы, которые даже косметическими можно назвать с натяжкой, - писал об этом гражданский патруль.