У бирюзового озера. В Барнаульском дендрарии - столпотворение

Очереди в барнаульский дендрарий. Фото Марии Стрыгиной

В минувшие выходные, 19-20 сентября, возле знаменитого дендрария в Барнауле образовались пробки, а на входе случилось настоящее столпотворение.

- Мы с детьми стояли минут тридцать в очереди за билетами, но красота, в которую окунулись, этого стоила, – рассказывает горожанка Мария Стрыгина. – Такое буйство красок: багрянец, охра, золото – глаз не отвести.

Посетители фотографировались и на золотых дорожках, и на берегах маленьких красивых озер. Сотрудники института Лисавенко, готовясь к наплыву посетителей, почистили пруды в дендрарии. Из водоемов полностью сливали воду, дно очищали от тины и ила. Любопытно, что после того, как залили воду снова, одно из озер приобрело красивый бирюзовый оттенок.

Озеро в дендрарии. Фото Марии Стрыгиной

Сейчас в ботаническом саду продолжается бережная расчистка третьего пруда, на берегах которого растут уникальные краснокнижные растения. Сотрудникам приходится вручную пилить и вывозить поваленные ураганом деревья. Напомним, что в 2018- м году знаменитый ботанический сад оказался в эпицентре мощного урагана, пострадали сотни редких растений. К этому году сотрудникам института удалось расчистить тропинки экскурсионного маршрута от поваленных деревьев, но саду остаются еще пострадавшие заваленные участки.

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В дендрарии наплыв посетителей, горожане и гости Барнаула встают в очереди, чтобы погулять по живописным местам, сфотографироваться на фоне золотой листвы. Этим пользуются мошенники, которые представляются сотрудниками НИИ им. Лисавенко и пропускают людей на закрытую территорию. Конечно же, не бесплатно (подробнее)