Дети – в слезах: в Барнауле жильцы распилили единственную бесплатную скейт-площадку

Скейт-площадку распилили на глазах у детей. Фото: предоставлено Валерием Линьковым

В Барнауле местные жители самовольно снесли единственный бесплатный скейт-парк в городе. Он находился во дворе по адресу Антона Петрова, 241. Жильцы близлежащих домов просто распилили конструкцию на глазах у детей, которые обожали это место.

– На вопрос, куда они его уберут - отвечали, что перенесут в более подходящее место. Но оказалось, что машина, которую они заказали, приехала забирать все на металлолом! Мы, ребята, которые там катались, хотим, чтобы эту спортплощадку перенесли в другое место. Потому что она является основой всех конфликтов, а мы - за мир, – пишет Роман Польский в сообществе «BarnaulBarnaul22».

Мешал шум или захотели парковку?

Жильцам якобы мешал грохот, который стоит от самокатов и велосипедов, но вместо того, чтобы организованно решить проблему, они взяли в руки пилу. В управляющей компании, к которой относится этот дом, поразились такому варварскому поступку

– Они снесли площадку самовольно и незаконно. Нет никаких документов, разрешающих снос. Ни голосование не было проведено, ни в государственной жилищной инспекции этот протокол зарегистрирован не был, – рассказал руководитель МУП ЖЭУ №30 Валерий Линьков.

Этот скейт-парк построили в 2011 году на средства городского гранта. Причем тогда за установку площадки для скейтбординга, по словам Линькова, проголосовало около 90% жильцов. Жалобы на шум периодически поступали, но они были единичны.

– Людям нужна парковка для машин, и они решили поскорее это устроить. Но так это не делается. Дети тоже должны где-то играть, – рассуждает Валерий Линьков. – Необходимо было просто решить этот вопрос цивилизованно, вместе с администрацией района мы бы решили проблему и перенесли площадку в другое место.

Дети пытались помешать, залезая наверх, но мужчина продолжал пилить. Фото: предоставлено Валерием Линьковым

Дети горюют

В распоряжение редакции «Комсомольской правды» есть видео, на котором происходит уничтожение скейт-площадки. На нем мужчина распиливает горку, а мальчик лет десяти пытается ему мешать, ездя на ней на самокате и крича: «Мы не хотим, чтобы убирали наш скейт-парк».

– Мне хочется, чтобы они перенесли площадку в другое место, но они этого делать не будут, просто это уберут и забудут про всех наших пацанов, которые растут, никому они не нужны. Посмотрите, дети горюют, – говорит женщина, которая снимала весь процесс на камеру.

Сейчас детям больше негде осваивать трюки на скейтборде. Площадка уничтожена, ущерб оценивается в районе 1,7 млн рублей. Управляющая компания написала заявление в полицию. Органы правопорядка сейчас устанавливают причастных к порче общедомового имущества, в дальнейшем УК намерена подавать в суд.

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