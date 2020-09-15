На Алтае младшеклассникам изменили меню на завтрак

Новое меню будет действовать две недели, потом его могут снова скорректировать Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В понедельник, 14 сентября, в Барнауле состоялась очередная выездная проверка бесплатного горячего питания для учеников младших классов. После многочисленных жалоб со стороны родителей, было принято решение изменить меню на завтрак.

В частности комиссия, в состав которой вошли депутаты Барнаульской городской Думы, а также члены Совета женщин при главе города Барнаула и представители родительской общественности, побывали в нескольких школах краевой столицы.

По словам заместителя председателя комитета по образованию Натальи Михальчук, с начала учебного года мониторинг обеспечения бесплатным питанием учеников 1-4 классов велся непрерывно. Вместе с этим расследовались жалобы родителей. В итоге городская администрация приняла решение пойти навстречу и пересмотреть меню. В частности это касается завтраков.

- С 15 сентября запускается новый вариант меню, в котором будут предусмотрены такие блюда, как творожная запеканка, биточки из курицы, сосиски. При этом в приоритете на завтрак остается молочная каша, - отметила Михальчук.

Пока что в таком формате дети будут питаться ближайшие две недели. Если опять появятся какие-то претензии, то меню снова пересмотрят. По словам председателя комитета по социальной политике Барнаульской гордумы Марины Понкрашевой, так как основная масса претензий раньше была по части того, что завтраки и обеды в школах сильно различались по составу. Поэтому в них также были добавлены блюда из рыбы и мяса.

- Что касается качества питания, хотелось бы обратиться к родителям: если есть какие-то замечания, сообщайте о них классному руководителю или директору школы, - говорит Понкрашева.

А пока Алтайская академия гостеприимства готовится провести среди своих студентов конкурс на составление школьного меню. Лучшие работы будут переданы в школы муниципалитетов. Как рассказывает директор академии Валентина Косинова, они плотно сотрудничают с комбинатом школьного питания «Глобус» и в этом году его сотрудники повышали квалификацию именно на ее базе.

- Уже более 40 сотрудников комбината прошли курс профессионального обучения в учебном полигоне «Индустрия питания». Они получили профессиональные навыки по приготовлению мясных, рыбных блюд, блюд из птицы, напитков и кулинарных изделий. В этом году семь сотрудников комбината в возрасте от 50 лет завершили обучение в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» по компетенциям «Поварское дело» и «Кондитерское дело, - рассказывает Валентина Федоровна.

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Если же по какой-то причине у родителя или официального представителя ребенка нет возможности пожаловаться на качество школьного питания педагогу или директору учебного заведения, то до 5 октября можно обратиться по телефону «горячей линии» регионального управления Роспотребнадзора. Также можно будет получить консультации.

Телефон «горячей» линии Управления: 8 (3852) 66-54-27.

Время работы:

понедельник-четверг – с 8.30 до 17.00 (обед с 12.45 до 13.15),

пятница – с 8.30 до 12.45.

Помимо этого можно оставить обращение по телефону горячей линии министерства образования и науки Алтайского края: (3852) 20-64-44.

Время работы:

понедельник-пятница - с 8.30 до 17.00.

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