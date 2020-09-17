В Алтайском крае из-за ОРВИ закрыли 51 класс и одну школу

Заболеваемость ОРВИ растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае закрыли одну школу и 51 класс из-за распространения острой респираторной вирусной инфекции. Информацию подтвердили amic.ru в региональном Министерстве образования и науки.

По данным издания, сейчас в крае приостановила работу Петропавловская СОШ, а также 51 класс в 30 школах региона и три филиала детских садов, в том числе два в Табунском районе и один в Петропавловском районе. Ограничения коснулись и трех групп в двух детских садах.

Напомним, ранее Минздрав предупредил о том, что коронавирус и обычная простуда могут наслаиваться друг на друга. Поэтому даже при появлении малейших признаков ОРВИ ребенка нельзя пускать ни в школу, ни в детский сад. Симптомы заболеваний схожи, поэтому отличить их сможет лишь специалист. При признаках инфекции не нужно заниматься самолечением, а стоит вызывать врача.