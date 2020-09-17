Капля крови, 10 минут и результат готов: жители Алтайского края смогут бесплатно провериться на ВИЧ

Около 30% ВИЧ-положительных не знают о своем статусе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Хоть и вирусным балом правит сейчас СOVID-19, его корона не умаляет опасность других вирусов. Так, одной из самых коварных по-прежнему остается ВИЧ-инфекция. По статистике около 30% всех ВИЧ-положительных людей даже не подозревают о том, что они больны. Зачастую свой статус они узнают случайно, например, при обследовании перед операцией. Чтобы такие случаи встречались все реже, с 19 по 22 сентября в Алтайском крае пройдёт бесплатное экспресс-тестированию на ВИЧ.

– Мы продолжаем работу над тем, чтобы у каждого человека сформировалась культура ответственного отношения к своему здоровью, здоровью близких и исключение дискриминации ВИЧ-инфицированных граждан, сегодня уровень информированности населения в относительно ВИЧ-инфекции не так высок, как хотелось бы, – рассказал главный врач Алтайского краевого центра СПИД Валерий Шевченко.

Жители Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска и Новоалтайска смогут провериться на ВИЧ в специальных тест-мобилях. Анализ проводится анонимно и бесплатно, пожертвовать придется лишь одной каплей крови. Десять минут и результат с 99% точностью готов. Также до и после анализа специалисты смогут ответить на все интересующие вопросы о ВИЧ и СПИДе.

В Алтайском крае тест-мобили Акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция» будут размещены в пяти городах:

19 сентября с 12:00 до 18:00 – Бийск (парковка рядом с ТЦ «Ривьера», ул. Советская, 205) и Рубцовск (ТЦ «Мария-Ра», проспект Ленина, 58, с северной стороны торгового павильона «CIROS»);

21 сентября с 12:00 до 18:00 – Заринск (парковка рядом с фонтаном, Металлургов, 12)

22 сентября с 12:00 до 18:00 – Барнаул (Площадь Советов, проспект Ленина, 57, рядом с гостиницей «Центральная») и Новоалтайск (парковка рядом с ТЦ «Магнит», 7 микрорайон, 3а)

23 сентября – закрытие мероприятия в Барнауле

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