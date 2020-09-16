Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 сентября 2020: в регион отправили гуманитарная помощь

В Алтайский край доставят тысячи защитных костюмов и масок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае ситуация с коронавирусом по-прежнему стабильна. За минувшие сутки зарегистрировали 65 новых заболевших. Общее число инфицированных составило 12 716.

Также за прошедшие сутки выздоровело 82 пациента. Зарегистрировано семь смертельных случаев, из них непосредственно от коронавирусной инфекции скончалось три человека. В остальных случаях установлены иные причины. За весь период умер 401 человек. На сегодняшний день проходят лечение 928 человек, из них в госпиталях находятся 921 пациент. За неделю снизилось число пациентов, получающих амбулаторное лечение. Сейчас в крае таких только семь.

Гуманитарная помощь

В Алтайском крае станет больше средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования. Мэр Москвы Сергей Собянин направил в Алтайский край гуманитарную помощь на безвозмездной основе.

Сейчас в край доставили более 31 тысячи защитных костюмов. Скоро прибудут еще шесть машин. Общее количество антиковидных комбинезонов составит более 170 тысяч. Также в регион привезут 500 тысяч медицинских масок, защитные очки, пульсоксиметры и респираторы.

Тем временем в Барнауле готовятся к проведению Дня города 19 сентября. На улицах и площадях проводят дезинфекцию хлорсодержащими растворами.

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