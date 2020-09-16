На Алтае начались съемки фильма про войну «Бансу»

Съемки проходят в селе Акташ (фото: пресс-служба студии 1-2-3 Production)

В горно-алтайском селе Акташ начались съемки военной драмы «Бансу», режиссером ленты выступает Павел Костомаров.

Это история по одноименной книге Ильи Бояшова. За реализацию проекта взялась кинокомпания 1-2-3 Production. Создатели ленты рассказывают, что она была основана на реальной истории, которая имела место быть в далеком 1943 году на Аляске. Фильм начинается с того, что советский экипаж по ленд-лизу перегоняет 20-метровый бомбардировщик. Приземлившись для дозаправки, команда понимает, что пропал их штурман, а в стропах его парашюта были спрятаны секретные разведданные. Поиски ведутся с двух сторон: советской и американской.

Режиссер Павел Костомаров рассказывает, что изначально фильм хотели снимать в Америке, но мировая обстановка, связанная с пандемией, расставила все на свои места, поэтому наиболее подходящие пейзажи он увидел на Алтае и ничуть не пожалел.

- К съемкам я начал готовиться, еще работая креативным продюсером на предыдущем проекте – «Перевал Дятлова», - рассказывает Костомаров. – Мне предложили прочитать повесть Бояшова «Бансу», она мне очень понравилась, и я сел писать и раскадровывать сценарий. Потом был длительный кастинг. Много поисков и проб. Чиваркиным стал Паль. Крушницким стал Трибунцев. На роль Демьянова выбрали молодого талантливого парня – Илью Лейбина. У него уникальное лицо, он очень одаренный парень, сразу пленил всех обаянием хулигана, балбеса и шалопая. Сначала мы планировали снимать в Америке, потом в Грузии. Но проблемы короновируса забросили на Алтай. И мы испытываем огромные трудности, но ничуть не жалеем. Здесь удивительная, суровая, волшебная природа. Невероятной красоты реки, живописные горы и леса. Абсолютно волшебный край.

Прокат фильма намечен на 2022 год (фото: пресс-служба студии 1-2-3 Production)

Картина сочетает в себе драму, мистический триллер и военный экшен. Это история о силе духа и характера русского человека, который будет биться до последнего вздоха, но выполнит свой долг. Фильм о дружбе и любви.

- Как пошутил на питчинге Фонда кино наш режиссер – у нас фильм про войну без немцев и про любовь без секса, - говорит продюсер картины и руководитель студии 1-2-3 Production Валерий Федорович.

Как уже было сказано, в главных ролях Александр Паль, известный широкой публике фильмами и сериалами «Толя-робот», «Верность», «Бихэппи», «Без границ», «Ёлки 1914», «Горько» и «Горько-2», «Гагарин. Первый в космосе» и другим, Тимофей Трибунцев («Последний богатырь», «Легенда о Коловрате», «Частное пионерское-2», «Страна чудес», «День выборов-2» и др.), Яна Гурьянова («Солдаты», «Интерны», «О чём говорят мужчины», «О чём ещё говорят мужчины», «Как выйти замуж. Инструкция» и др.).

Режиссер Павел Костомаров также имеет впечатляющий послужной список, а также множество наград. Среди них «Серебряный медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Он работал на таких проектах как «Эпидемия», «Чернобыль 2. Зона отчуждения», «Закон каменных джунглей».

Прокат картины «Бансу» запланирован на 2022 год.

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