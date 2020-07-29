«Бес попутал»: 30-летнюю чиновницу отправили на три года в колонию за взятки

30-летнюю чиновницу из управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры отправили за решетку на три года. Женщину признали виновной по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Взяточничество).

Как сообщает краевая прокуратура, Кристина Башкардина регулярно получала взятки за незаконные действия и бездействия от организаций, занимающихся реализацией алкоголя.

- Женщина устроилась на работу в 24 года и сразу на должность главного специалиста отдела лицензирования. Башкардина отвечала за выдачу лицензий на розничную продажу алкоголя, принимала декларации об объёмах этого реализованного алкоголя и - главное - участвовала в проверках предпринимателей и торговых точек. Видимо, освоилась быстро, потому что уже через год начала брать бабло. А потом прямо из своего рабочего кабинета "сливала" информацию о выявленных нарушениях. Взамен получала список из десятков ИП-шников, на которых не следовало составлять протоколы и выписывать штрафы, - пишет телеграм-канал «Алтайский сыр».

По данным «Unusual Crimes Barnaul» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, за своё скромное вознаграждение, чиновница принципиально не замечала систематические искажения данных и нарушения порядка и сроков декларирования производства, оборота и использования алкоголя.

Башкардина получала деньги переводом на свои банковские карты.

- Тратила на себя любимую. Денег у неё в итоге не нашли. Участники процесса рассказали, что в суде 30-летний "специалист" пускала слезу, жаловалась на личные беды и заявила, что её «бес попутал». На судью такие доводы не подействовали, - пишет паблик.

- Женщину взяли под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу, - пишет заместитель прокурора центрального района Барнаула Наталья Воскубенко.