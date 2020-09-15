Синоптики рассказали, как долго в Алтайском крае продержится тепло

В середине этой недели на районы региона будет влиять северный циклон, теплая погода сохранится Фото: Олег УКЛАДОВ

К концу этой рабочей недели спокойная и теплая погода в Алтайском крае сменится небольшим похолоданием и дождями. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Теплая погода будет радовать гостей и жителей Алтайского края еще в ближайшие пару дней. Днем воздух прогреется до +20…+27 градусов а ночью ожидается +4…+10 градусов.

В середине этой недели на районы региона будет влиять северный циклон, теплая погода сохранится, но днем будет на 2-3 градуса холоднее. Также усилится ветер, местами пройдут небольшие дожди.

К пятнице, 18 сентября, в связи с прохождением холодного фронта погода испортится окончательно. Дожди будут лить на большей территории Алтайского края, местами будут грозы.

– В связи с затоком холода в дальнейшем ожидается похолодание. В субботу и воскресенье край будет под влиянием антициклона, который принесет сухую погоду, температура снизится. Днем она будет держаться в пределах +16…+20 градусов, – добавила Людмила Сырых.

Погода в среду, 16 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами по востоку до +3 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В краевой столице ночью +9…+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Барнауле днем в среду температура воздуха составит +22...+24 градуса. Во второй половине дня кратковременный дождь. Ветер южный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

Погода в четверг, 17 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами по востоку до +4 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер южный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +19...+24 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер южный, 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с.

В краевой столице ночью +9...+11 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Барнауле днем в четверг температура воздуха составит +20...+22 градуса. Кратковременный дождь, гроза. Ветер южный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.

Погода в пятницу, 18 сентября

Ночью в регионе будет +5...+10 градусов. На большей части территории кратковременные дожди, местами сильные, грозы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18- 23 м/с.

Днем в Алтайском крае будет +13...+18 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 18- 23 м/с.

В краевой столице ночью +7…+9 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, порывы до 20 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +14...+16 градусов. Кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 10-15 м/с.

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