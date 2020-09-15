35 человек тушили серьезный пожар в Барнауле

В результате произошедшего огнем повреждены стены, перекрытия на площади около 150 квадратных метров. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Барнауле днем 15 сентября горели частные надворные постройки. В борьбе с огнем участвовали 35 человек, использовали 9 единиц техники, сообщает краевое управление МЧС.

К моменту прибытия первых расчетов пожарно-спасательной службы постройки полыхали открытым огнем. Из-за угрозы дальнейшего распространения огня ранг пожара повысили, к месту происшествия направили дополнительные силы.

Чтобы полностью ликвидировать открытое горение, потребовалось около получаса. Для бесперебойной подачи воды от пожарного гидранта проложили магистральную линию.

Пожар. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В результате произошедшего огнем повреждены стены, перекрытия на площади около 150 квадратных метров. Спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние постройки.

Наиболее вероятная причина этого пожара – неосторожное обращение с огнем.

На месте ЧП. Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– В крае практически ежедневно регистрируются пожары, произошедшие из-за неосторожного обращения с огнем, это самая распространенная причина таких происшествий. От огня страдает частное жилье, квартиры граждан, всевозможные надворные постройки. Не будьте беспечны, – призывают в МЧС

Напомним, ранее мы сообщали, что 5 сентября в Барнауле горел частный дом на улице Гоголя, 139. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горела крыша дома, была угроза распространения огня на соседние строения.

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