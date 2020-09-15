Алтайские ученые выявляют склонность к рецидиву рака груди

Ученым предстоит изучить несколько сотен образцов крови Фото: Олег УКЛАДОВ

Рак груди – самый распространенный вид онкологической патологии среди жительниц Алтайского края. По данным краевого окнодиспансера он составляет около 20% из всех выявляемых злокачественных опухолей.

В минздраве заверяют, что выявление рака груди на ранней стадии в большинстве случаев дает благоприятный исход лечения. В этот период с ним гораздо проще справиться, чем на III и IV стадии. Однако, даже полностью излечившись, к сожалению, никто не даст гарантию, что может произойти рецидив. Вероятность его возникновения выясняют ученые Российско-Американского противоракового центра Алтайского государственного университета, сообщает официальный портал газеты научного сообщества «Поиск».

В 2015 году ученые РАПРЦ разработали иммуносигнатуру для рака молочной железы, которая позволяет выявлять недуг на ранней стадии. Все эти годы специалисты собирали образцы плазмы крови пациенток онкоцентра. Теперь наступил следующий этап: они должны провести исследование и выявить, есть ли что-то общее в них или нет.

- На протяжении шести лет мы собирали образцы сыворотки крови пациентов онкоцентра – это около 600 экземпляров крови больных раком молочной железы и 200, так называемых, здоровых, - рассказывает директор Российско-Американского противоракового центра АлтГУ Андрей Шаповал. - И среди тех, кто переболел раком, есть люди, у которых произошел рецидив, и те, у кого все идет нормально. Теперь мы планируем проверить, отличались ли у них иммуносигнатуры до начала лечения, или нет. То есть мы планируем выяснить, покажет ли иммуносигнатура предрасположенность людей к повторному возникновению опухоли или метастазам.

На сегодня главный вопрос, на который ученые попытаются найти ответ – это выявить иммуносигнатуру, соответствующую благоприятному или неблагоприятному течению заболевания.

- В настоящее время у нас есть база данных пациентов – около 800 человек, с которыми работают врачи онкоцентра «Надежда». Они основательно изучают истории болезни каждого пациента, чтобы сформировать группу, состоящую из пациентов с рецидивом заболевания. Мы планируем, что в ноябре уже сможем протестировать данную группу людей, – говорит Андрей Иванович. – В онкоцентре «Надежда» мы сформировали биобанк, где хранится плазма крови онкобольных, согласившихся принять участие в исследовании. Таким образом, нам предстоит протестировать образцы всех пациентов, включенных в группу, и выявить иммуносигнатуру, соответствующую благоприятному или неблагоприятному течению заболевания.

Исследование проводится при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Национального института онкологии США.

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