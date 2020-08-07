Алтайские онкологи научились спасать больных с запущенным раком легких

Операция. Фото: Алтайский онкологический диспансер

Рак легкого тяжело поддается лечению из-за сложности диагностики и большого количества запущенных случаев. Некоторые его формы особенно агрессивны, например, мелкоклеточная карцинома. Шансы прожить хотя бы пять лет у человека с этим диагнозом невелики – не более 10%. Однако алтайскому онкологу Александру Агееву в этом году удалось спасти пациента с таким заболеванием.

«Отправить его умирать?!»

В январе в онкодиспансер поступил мужчина с очень запущенным случаем. Тяжелый кашель, одышка, обильное кровохарканье, жалобы на боль в груди и сильную слабость. После обследования ему поставили диагноз – мелкоклеточный рак легкого, третья стадия.

– Обследования показали колоссальную запущенность процесса. Бронхи и трахея были буквально забиты опухолевой тканью – пациент с трудом мог дышать. Плюс кровохарканье. При такой ситуации по стандарту нужно переводить больного на паллиативное лечение, ведь операция и химиолучевое лечение ему противопоказано. Но передо мной был молодой мужчина, всего 51 год – отправить его умирать?! Мы решили попробовать фотодинамическую терапию, - рассказал заведующий торакальным отделением №1 алтайского краевого онкодиспансера Александр Агеев.

Фотодинамическая терапия – это облучение раковых клеток с помощью лазера. Химические реакции, которые происходят во время процедуры, приводят к гибели «вражеских» клеток. Результат не заставил себя долго ждать, прямо во время первого сеанса кровохарканье прекратилось. Это позволило через неделю провести пациенту курс химиотерапии.

Полная регрессия

– Когда мужчина через месяц приехал к нам на повторную химию и ему провели контрольную бронхоскопию, мы увидели, что просветы бронхов очистились, пациент свободно дышит и в целом чувствует себя намного лучше. В настоящее время мы провели ему уже два сеанса фотодинамики и пять курсов химиотерапии. На последнем контроле мы увидели полную регрессию опухоли, - рассказал Александр Агеев.

Как отмечает радиотерапевт, старший научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Татьяна Борисова, такой случай поставил бы в тупик даже специалистов крупных федеральных клиник. Теперь опыт алтайских коллег будут использовать врачи других онкоцентров при лечении агрессивных опухолей легкого и бронхов.

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