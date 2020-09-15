«Так и кондрашка хватит». Барнаульцы жалуются на долгий ремонт лифтов

Неудобно и пожилым людям, и мамочкам с детишками грудными, и дачникам (иллюстративное фото). Фото: Олег УКЛАДОВ

Для 83-летней пенсионерки Марии Степновой каждый поход в аптеку или в магазин теперь большое испытание.

- Я инвалид второй группы, у меня болезнь Паркинсона, - рассказывает Мария Ивановна. - И вот уже больше месяца мне приходится, задыхаясь, подниматься на шестой этаж. А соседка Анна Ивановна, 93-х лет, только один раз вышла, так еле потом помогли ей подняться, сейчас вообще не выходит на улицу.

Почему так тянут?

В доме, где живет Мария Ивановна (улица Георгиева, 44) меняют лифт в рамках программы капремонта.

- Старый лифт, конечно, нас уже пугал, - говорит Мария Ивановна, - заходишь, он трясется, как ракета перед стартом, все сроки пережил давно. Понятно, что надо было его менять. Но почему это так надолго растянулось?

По словам пенсионерки, в соседних двух домах (Павловский тракт, 134 и Павловский тракт, 136) лифты меняют аж с 29 июня.

- Так и "кондрашка" может хватить. Ведь не только пенсионерам неудобства, - вздыхает пожилая женщина.

Мамочки с детишками грудными на девятый этаж забираются, дачники пыхтят, нагруженные урожаем, а если кому переселяться или заселяться – вообще беда.

Официально: «Все идет по плану»

«Работы по замене лифтового оборудования в данных многоэтажках проводятся в рамках краткосрочного плана краевой программы капремонта, - сообщили в официальном ответе «Комсомолке» из Минстроя за подписью заместителя начальника управления, начальника жилищного отдела управления по жилищно-коммунальному хозяйству Сергея Малкова. - Согласно договору, заключенному некоммерческой организацией «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» с подрядной организацией ООО «Честрой», срок выполнения мероприятий составляет 90 календарных дней. Далее лифтовое оборудование пройдет необходимые проверки и испытания, после чего будет выдано заключение специализированной организации о его готовности к эксплуатации».

Также в официальном письме говорится о том, что «региональным оператором 17 августа в адрес подрядной организации направлено письмо о необходимости принятия мер по ускорению процесса выполнения работ и их завершения».

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