Барнаульцы жалуются на плохой новый тротуар

12 Июнь 2020 2020-06-12T07:17:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Барнауле жильцы дома по адресу ул. Попова, 186 недовольны качеством нового тротуара. Барнаулец рассказал в сообществе «Barnaul22» о проблемах, которые возникают из-за недобросовестных работ.

«В данном месте огромное количество людей идут каждый день. При этом пожалели материалов на ширину тротуара, сложно разойтись при встрече с детской коляской. А сбоку у нас огромное пустое никак не используемое пространство. И непонятно, зачем повороты на 90 градусов, если можно было сделать тротуар по диагонали. В итоге люди натопчут тропинку по земле», – написал мужчина.

Также он указал на то, что рядом расположена отвратительного вида яма-ливневка, об которую, по его словам, можно ноги сломать, особенно в темноте. Все потому, что она совершенно ничем не отделена от тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU