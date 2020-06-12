2020-06-12T07:17:32+03:00
Общество

Барнаульцы жалуются на плохой новый тротуар

Тротуар очень узкий и неудобный
Татьяна ГЕЙНРИХ
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Новый тротуар. Фото:Николай КрапивинНовый тротуар. Фото:Николай Крапивин
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В Барнауле жильцы дома по адресу ул. Попова, 186 недовольны качеством нового тротуара. Барнаулец рассказал в сообществе «Barnaul22» о проблемах, которые возникают из-за недобросовестных работ.

«В данном месте огромное количество людей идут каждый день. При этом пожалели материалов на ширину тротуара, сложно разойтись при встрече с детской коляской. А сбоку у нас огромное пустое никак не используемое пространство. И непонятно, зачем повороты на 90 градусов, если можно было сделать тротуар по диагонали. В итоге люди натопчут тропинку по земле», – написал мужчина.

Также он указал на то, что рядом расположена отвратительного вида яма-ливневка, об которую, по его словам, можно ноги сломать, особенно в темноте. Все потому, что она совершенно ничем не отделена от тротуара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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