Бизнес-класс в обычном экономе: барнаульский таксист поразил горожан необычным сервисом

В машине раздается бесплатный wi-fi и проигрываются музыкальные клипы Фото: pixabay.com

Садясь в обычное такси эконом-класса, житель Барнаула и представить не мог, какой сервис его ожидает. Речь не об обычной вежливости и пяти звездочках на выходе – водитель настолько трепетно относится к своим клиентам, что оборудовал салон комплектом самых необходимых вещей. Чего тут только не найти!

О необычной поездке клиент «образцового таксиста» рассказал на Пикабу. По его словам, в наборчики для пассажиров входят:

- зарядки для телефонов;

- конфеты;

- жвачки;

- бутылки с водой;

- салфетки (влажные и сухие);

- губки для чистки обуви;

- Bluetooth-наушники.

Кроме того, в машине раздается бесплатный wi-fi и проигрываются музыкальные клипы.

- Чаще всего про такси и таксистов проскакивает только негатив, однако я столкнулся с совершенно обратной ситуацией. Ко всему этому, водитель крайне вежливый и интересный собеседник, - отметил житель краевой столицы.

Известно, что таксиста зовут Вячеслав. Он ездит на белом Hyundai Solaris. В разговоре с пассажиром он рассказал, что люди постоянно фотографируют необычный салон, но в интернете ничего так и не пишут. Теперь справедливость восторжествовала, и мужчина поймет, что его труды не прошли даром.

Кстати, теперь таксист сможет посоревноваться за звание «самого ми-ми-мишного шофера города» с водителем маршрутки № 41, раздающим конфеты своим пассажирам. Алексей Кузеванов с лета 2018 года предлагает всем желающим полакомиться сладостями, насыпанными в корзинку возле водительского сиденья.

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