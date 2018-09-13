СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-13T12:38:55+03:00

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Пассажиры 41 маршрутного такси знают Алексея Кузеванова в лицо, а в социальных сетях его называют «самым ми-ми-мишным водителем в Барнауле». А еще про него говорят: «Таким водителям место в раю».

Позитивчик для всех

С середины лета Алексей раздает своим пассажирам конфеты. Сладости насыпаны в корзиночку возле водительского сиденья, рядом табличка: «Для всех».

Алексей, хоть и получил звание «самого ми-ми-мишного» мало похож на классического человека-позитивчика. Нет напускной веселости, улыбается, что называется, по случаю, а не просто так. Когда прошу изобразить смайл для фото, отвечает:

- Специально не умею.

С середины лета Алексей раздает своим пассажирам конфеты.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

Эту особенность – улыбаться «не просто так», а по конкретной причине, замечают у россиян иностранцы (некоторые ошибочно принимают ее за угрюмость). Так что Алексея можно назвать классическим русским парнем. Свою семью мужчина построил тоже в русских традициях: жена не работает – полностью отдает себя дому и воспитанию дочери, вдохновляет мужа на поступки.

- Она моя опора во всем, - абсолютно искренне говорит мужчина.

Вот и на этот поступок Алексея вдохновила жена Наталья. Дома обсуждали сложности водительской работы, заговорили о том, почему люди в транспорте часто разделяются на два враждующих лагеря: пассажиров и тех, кто за рулем. И вдруг пришло озарение – добро начинается с тебя. А дальше позитивом обязательно заразятся другие.

«Внутри были сомнения»

- Почему именно конфеты? Не знаю, это было спонтанно. Внутри, честно сказать, были сомнения: а как люди отреагируют? Но сомневался зря – реакция от людей только положительная. Первого пассажира, который взял конфетку, помню до сих пор. Теперь многие привыкли, но все, заходя в автобус, улыбаются. Коллеги шутят, но не злобно, я их поддерживаю в этих шутках. Могу сказать точно, что за полтора месяца, пока у меня здесь лежат конфеты, атмосфера в автобусе сильно изменилась. Если раньше бывали какие-то стычки, выплеск неприятных эмоций, сейчас их как отрезало, - рассказал Алексей.

Раскрывается Алексей не сразу, но минут через 30 разговора доходит до философских мыслей. Конфеты, в его понимании, это положительная энергия, которая потом передается пассажирам. От пассажиров идет в семьи и на рабочие места. И так – дальше.

В ответ пассажиры начали дарить не только улыбки, многие тоже насыпают конфет или дают шоколад.Фото: Анна АДАМАЙТЕС

- Если бы каждый водитель или пассажир сам решил измениться в лучшую сторону, то изменилось бы и отношение других к ним. Я уже лет 13-14 работаю над собой, чтобы стать лучше. Вначале отказался от вредных привычек, полностью. Жизнь после этого поменялась кардинально. Теперь работаю над внутренним состоянием, и эта работа только началась, все еще впереди, - говорит мужчина.

Между тем добро Алексея стало возвращаться. В ответ пассажиры начали дарить не только улыбки, многие тоже насыпают конфет или дают шоколад.

- Вот на днях девушка подарила шоколадку, я ее с удовольствием с чаем съел, - улыбается мужчина.

И это не просто шоколад, это желание благо дарить, именно так, двумя словами. Значит, водитель практически достиг своей цели…