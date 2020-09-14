Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев: смотрите и восторгайтесь

"Земля космическая". Фото: Олег УКЛАДОВ

«Земля космическая» - так называется экспозиция уникальных фотографий, которая открылась в селе Полковниково к 85-летию космонавта Германа Титова.

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

Раритеты сделаны с высоты 360 километров, с Международной космической станции (МКС) и космической станции "Мир". Автор фото - Герой Советского Союза и Герой России, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, который лично представил их на Алтае.

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

Улыбчивый космонавт рассказал, что фотографии делались как по заданию ученых, так и просто потому, что «хотелось поделиться красотой со всеми людьми». На космической выставке представлены фото Аризонского метеоритного кратера в США, панорама орошаемых полей в Бразилии, эффектный карьер в Чили и множество величественных ледников с разных точек планеты.

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, по снимкам ледников ученые гляциологи отслеживают движение ледяных масс. Удивительные завораживающие фото можно увидеть на площадке Государственного мемориального музея второго космонавта планеты Германа Титова до января 2021 года.

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

Напомним, что на Алтае в конце прошлой недели прошли юбилейные мероприятия в честь 85-летия Германа Титова, в которых приняла участие его дочь Татьяна.

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

Уникальные космические фото привез на Алтай знаменитый космонавт Сергей Крикалев Фото: Олег УКЛАДОВ

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