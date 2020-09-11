На Алтае отмечают 85-летие второго космонавта планеты Германа Титова

Почетные гости прибыли в село Полковниково Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября 2020 года второму космонавту планеты Герману Титову исполнилось бы 85 лет. Его не стало 20 лет назад, но память о нем жива до сих пор. В эти дни летчика вспоминают в Алтайском края, на его малой родине.

Накануне в Алтайский край прилетели почетные гости: дочь космонавта Татьяна Титова, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам Госкорпорации «Роскосмос» Сергей Крикалев, начальник штаба 15 армии ВКС особого назначения, генерал-майор Анатолий Нестечук и гендиректор научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения» Юрий Рой. Сегодня они принимают участие в памятных мероприятиях, которые проходят в селе Полковниково.

Почетные гости Фото: Олег УКЛАДОВ

Почетные гости, к которым уже здесь присоединился губернатор Алтайского края Виктор Томенко, посетили открытие выставки «Земля космическая». На ней представлены фотографии, выполненные во время космических полетов Героем Советского Союза и Героем России Сергеем Крикалевым. В министерстве культуры региона рассказывают, что данный проект был реализован на средства губернаторского гранта.

Мероприятия в честь 85-летия Германа Титова Фото: Олег УКЛАДОВ

- Выставка представляет собой впечатляющие фотографии нашей планеты, сделанные Крикалевым во время его длительных полетов на космической станции «Мир» и МКС, с высоты 360 километров, - рассказывают организаторы. - Если представить, как это происходит — понимаешь, что перед космонавтом стоит весьма непростая задача. Каждый снимок сделан в невесомости, через иллюминатор, со станции, несущейся над планетой со скоростью восемь километров в секунду, когда каждый объект еще нужно найти и поймать в объектив камеры.

Встреча гостей в селе Полковниково Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, увидеть выставку смогут все желающие: она будет работать до 30 января 2021 года. Сам музей также принимает гостей.

Помимо этого сегодня же состоится награждение победителей краевого конкурса учебно-исследовательских работ «Алтай и космос» и презентация фирменного стиля мемориального музея Германа Степановича Титова, разработанного к 55-летию его основания.

Место под бюст Фото: Олег УКЛАДОВ

Пожалуй, центральным событием должно было стать открытие бюста Германа Титова на усадьбе музея космонавта. Он был изготовлен в Краснодарском крае в рамках благотворительного проекта «Аллея российской славы» и передан музею автором проекта Михаилом Сердюковым. Саму скульптуру сотворил известный советский и российский скульптор, народный художник РФ Салават Щербаков. К сожалению, из-за сложностей с погрузкой в Москве, вовремя доставить монумент на родину Германа Степановича не получилось, поэтому презентация состоится позже. Возможно, ее приурочат к дате смерти Титова – 20 сентября.

Татьяна Титова Фото: Олег УКЛАДОВ