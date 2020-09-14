Отвлеклась за рулем: на Алтае сотрудница полиции сбила ребенка

По данному факту уже назначены проверки в полиции и следкоме Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе Усть-Кан сотрудница полиции сбила девятилетнего ребенка. Следователи предполагают, что женщина отвлеклась, когда была за рулем, и наехала на малыша на пешеходном переходе. Мальчик получил серьезные травмы.

Как сообщили в пресс-службе в региональном управлении МВД, авария произошла вечером 10 сентября. Дознаватель отделения полиции по Усть-Канскому району в форме ехала на работу на иномарке Toyota Corona Premio, которая принадлежит супругу. В какой-то момент на нерегулируемый пешеходный переход выбежал мальчик, которого она сбила.

- По предварительным данным, сотрудница полиции находилась в трезвом состоянии, в момент движения на автомобиле она отвлеклась на находившегося в салоне ребенка, ослабив контроль за дорожным движением, в результате чего допустила наезд на мальчика, - добавили в следственном управлении по республике.

Медики диагностировали мальчику перелом бедренной кости со смещением и закрытую черепно-мозговую травму. Его госпитализировали в районную больницу. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает.

По данному факту уже назначены проверки в полиции и следкоме, по итогам которых будет принято процессуальное решение.

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