Пошел по грибы – нашел метеорит. Бийчанин обнаружил обломок космического тела в лесу

Мужчина пошел в лес, но вместо опят обнаружил необычный камень Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске местный грибник случайно нашел метеорит. Это произошло около двух недель назад. Мужчина пошел в лес, но вместо опят обнаружил необычный камень и решил взять его с собой.

Возвратившись домой, он внимательно рассмотрел находку - внешне камень напоминал обломок металла. А тут еще и сюрприз: оказалось, что он магнитит. Появились некоторые подозрения – а не метеорит ли это случайно? Мужчина решил обратиться за консультацией к специалистам.

Профессор Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета, доктор геолого-минералогических наук Анатолий Гусев подтвердил, что обнаруженный обломок – это метеорит.

- Железный метеорит, упавший в августе недалеко от Фоминского. Его так и назвали – Фоминский метеорит. Весит он 530 граммов при плотности 5,3 грамма на кубический сантиметр. Это метеорит из самородного железа, - рассказал Гусев "Комсомольской правде - Барнаул".

Ученый уточнил, что возраст метеорита - 4,5 млдр лет. Получается, он ровесник Земли. По словам Анатолия Гусева, метеорит абсолютно безопасен для людей, никакого вредносного излучения от него не исходит.

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