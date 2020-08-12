Впечатляющие фото: на Алтае – пора гигантских грибов

Владимир Круглов нашел в барнаульском Ленточном бору сразу два огромных гриба Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Любители «тихой охоты» в Алтайском крае делятся снимками своих трофеев: вот тебе и маслята, и подосиновики, и царский белый гриб. Кому-то из грибников повезло больше – вместо горстки маленьких шляпок сразу несколько жителей Алтайского края нашли настоящих гигантов. Вес одного из них достиг килограмма.

Фотографиями своих находок алтайские «охотники» делятся в группе Грибники Барнаула, Алтайский край. Например, Владимир Круглов нашел в барнаульском Ленточном бору сразу два гриба-гиганта. Судя по комментариям, это именно белые грибы, которые ценятся за свой превосходный запах и вкус.

- Ничего обычного, это белый гриб, хотя в моей практике это самый большой. Причем это не переросток, гриб совершенно чистый. Думаю, что он мог быть и ещё больше. Сожалею, что срезал, можно было-бы и проследить в дальнейшем, а место случайно нашел, там практически никого не бывает, - отметил Владимир Круглов в разговоре с корреспондентом «Комсомолки».

Еще одной гигантской добычей поделилась Нина Попова. Гриб нашли в окрестностях села Ларичиха.

- С мою голову. Чистенький, тверденький - какая прелесть, - говорит женщина на кадрах видеоролика.

В целом, грибники этим сезоном довольны. Люди в группе пишут, что грибов в лесах очень много, но, к сожалению, немалая часть из них – червивые, поэтому их нужно тщательнее перебирать.

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