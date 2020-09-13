Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 сентября 2020 года: увеличилось число тяжелобольных пациентов

Общее число зараженных превысило 12,5 тысяч. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последнюю неделю цифры в ковидной статистике Алтайского края будто замерли. Ежедневно выявляют около 60-65 зараженных коронавирусом. Минувшие сутки не стали исключением - зарегистрировано 62 новых инфицированных коронавирусом.

Общее число зараженных превысило 12,5 тысяч. Но большинство из них уже выздоровели. Всего в крае справились с инфекцией больше 11 тысяч человек. На сегодняшний день проходят лечение – 908 человек, из них в госпиталях находятся 840 пациентов, амбулаторное лечение получают 68 пациентов.

Источники заболевания распределились следующим образом: 179 случаев – завозные, 6 652 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами, в 3713 случаях коронавирус выявили у больных внебольничной пневмонией, в 3691 – у заболевших ОРВИ, в 5124 случаях – бессимптомное течение.

В крае увеличилось число тяжелобольных пациентов, сейчас их 132, к аппаратам ИВЛ подключены 52 человека.

За весь период скончались 388 человек, за прошедшие сутки – два пациента. Один умер от COVID-19, другой скончался по иной причине. Всего от коронавирусной инфекции всего скончались 149 человек, по иным причинам смерти – 235 человек, на экспертизе в данный момент находятся четыре случая.

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