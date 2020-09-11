Сезон простуд: как отличить ОРВИ от коронавируса

За все время пандемии в Алтайском крае заболели больше 12 тысяч человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начинается сезон ОРВИ и гриппа. В этом году к обычному насморку люди относятся более настороженно, ведь безобидные сопли могут стать первым вестником коронавируса. Как отличить COVID-19 от других ОРВИ?

– Никак, симптомы те же самые, – отвечает врач-эпидемиолог Ирина Переладова.– Человек не угадает, чем именно болеет. При первых симптомах нужно сразу же вызывать домой врача.

То есть коронавирус вполне может себя проявлять точно так же, как банальная простуда. Именно поэтому сейчас при первых симптомах лучше обратиться к медикам.

– Клиническая картина очень схожа. В период сезонного подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ особенно важно не заниматься самолечением и вовремя обращаться за медицинской помощью. Желательно и даже необходимо поставить прививку от гриппа, – сказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов во время пресс-конференции 7 сентября.

На онлайн-брифинге 24 августа он упомянул, что Минздрав РФ разработал новые методические рекомендации, где описаны клинические особенности коронавируса. В них тоже сказано, что для COVID-19 характерны симптомы ОРВИ: это повышение температуры, сухой или с небольшим количеством мокроты кашель, иногда одышка, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке. Также может быть боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, конъюнктивит.

Одна из опасностей коронавируса – пневмония, которая развивается очень быстро, и иногда незаметно для больного. Но как раз ее начало отследить можно.

– Я бы посоветовала всем купить пульсоксиметр. Это прибор, который определяет содержание кислорода в крови. Он надевается на палец. Если показатель меньше 95%, то это уже основание для волнения, недостаток кислорода, надо проверять легкие, – посоветовала главный терапев-пульмолог края Ирина Бахарева.

За все время пандемии в Алтайском крае заболели больше 12 тысяч человек. Ежедневно в регионе выявляют 60-70 зараженных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Не надо воспринимать дословно»: представитель Роспотребнадзора объяснила слова о «пожизненном» масочном режиме

По её словам, маска должна стать аксессуаром для личной безопасности (подробннее)