Лето продолжается: в Алтайском крае потеплеет до +28 градусов

Тепло сохранится и на следующей неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае заметно потеплеет. Ожидается, что днем воздух может прогреться до +28 градусов. Об этом в разговоре с “Комсомольской Правдой – Барнаул” рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

До 15 сентября районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. В этот период установится сухая погода, осадков не ожидается, однако по утрам возможны туманы.

В ближайшие дни ночью температура воздуха составит +2…+7 градусов, днем +17…+22 градуса. Однако ко вторнику станет заметно теплее – в ночные часы будет +8…+13 градусов, а днем +23…+28 градусов.

– Но и на этом тепло не закончится, в дальнейшем, с 16 по 18 сентября, такая погода продлится. Правда, с прохождением атмосферных фронтов западного циклона периодически ожидаются дожди. Температура воздуха будет держаться в пределах от +15 до +22 градусов, – сказала Людмила Сырых.

Можно сказать, что такая теплая погода совпадает с приходом в Алтайский край бабьего лета. Хотя возможно, что тепло вновь вернется к нам и в конце сентября – начале октября.

Погода на выходные

Суббота, 12 сентября

Ночью в регионе будет +2...+7 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +17...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью +2...+4 градуса, в низких местах на почве заморозки до -1 градуса. Преимущественно без осадков, утром возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +18...+20 градусов. Без осадков, утром возможен туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Воскресенье, 13 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +2...+7 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае прогнозируют до +19...+24 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью +3...+5 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днем +19...+21 градус. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

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