Кардио, протеин и жиросжигатели: Эксперт рассказал, что эффективней в построении фигуры мечты

По мнению эксперта, огромную роль в похудении играет правильное питание Фото: из личного архива героя(ев) публикации

12 сентября стартовал шестой сезон проекта «Сибирская трансформация», где участники за 2,5 месяца смогут преобразиться до неузнаваемости. Накануне запуска очередной фитнес-серии «Комсомолка» узнала, как и где могут тренироваться начинающие спортсмены, а также как при этом правильно поддержать свой организм.

С одной стороны прошлый сезон был одним из самых сложных, потому что выпал на период пандемии, но с другой стороны благодаря ограничениям удалось разработать новые схемы. К примеру, теперь есть опыт работы онлайн. Это в свою очередь позволило расширить географию участников.

- Уже в период пандемии у нас были участники из Германии, а также из многих регионов России. Тренеры выходили с подопечными на видеосвязь, так что это вообще не проблема, - говорит автор проекта, чемпион Европы, вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин. – У меня есть один занимающийся – парень из глухого села. Он раньше даже не знал, как это вообще все делается. Зато теперь каждый день шлет видеоотчеты, выходит на видеосвязь. Это очень просто и это раздвигает границы сознания.

По словам Александра Барбашина, вполне позволительно тренироваться не в зале, а дома, но все же при этом желательно иметь минимальный набор: пару гантелей (многие, кстати, советуют сборные) и набор эластичных резинок разной степени натяжения. Даже этого уже достаточно, чтобы начать приводить тело в порядок. Но самое главное это, конечно же, настрой – без желания ничего не получится. И не забывайте про правильное питание – ведь это практически 90% успеха.

Многих, особенно новичков, может заинтересовать вопрос спортивных добавок. Существует заблуждение, что все это «химия» и вообще нужна она только профессионалам, а любители могут обойтись и без этого.

- Я считаю, что добавки нужны обязательно. К примеру, протеин нужен для того, чтобы компенсировать дефицит белка. Конечно, если ты наедаешь необходимое количества белка, то дополнительно он вам не нужен. Но все же большинство из вас в силу работы, образа жизни, не успевает правильно покушать. В такой ситуации БАДы всегда помогают, - говорит собеседник.

Топ эффективных добавок, по мнению чемпиона:

1. Витаминно-минеральный комплекс (BBCA)

2. Протеин

3. Омега-3

4. Креатин

Если по первым трем пунктам вопросов практически не должно возникать, то о креатине знают не все.

- Креатин помогает восстановиться после тренировок, увеличить силовые показатели. Самое главное, что он не является допингом, - заверяет Барбашин.

А вот к жиросжигателям вице-чемпион мира относится скептически. Если требуется сбросить пару-тройку лишних кило ничего лучше и эффективней хорошей тренировки и правильной еды для него не существует. И кстати, значение углеводного «окна», которое открывается после физической нагрузки, по мнению спортсмена, сильно преувеличено. Бытует мнение, что якобы в это время можно кушать все, что угодно: сладкое, мучное, жирное и ничего нигде не отложится. Но даже, казалось бы, протеиновые батончики могут быть не такими уж безобидные – многие производители лукавят и указывают неверный состав

- Смысл этой углеводной «ямы» в том, что на 8-10% усвояемость продуктов происходит быстрее. Лучше скушать гречки, чем бургер или шоколадку, - говорит спортсмен.

Кстати, не стоит думать, что с помощью кардио можно с легкостью похудеть. Силовые тренировки порой гораздо эффективней, но уж если выбрать между бегом на дорожке и на улице, то лучше выбрать второй вариант.

Если говорить не о проекте, а в целом о тренажерном зале, то начинать дружить со спортом можно и с 10 лет, но в этот период лучше работать вместе с наставником. При этом занятия будут больше похожи на ЛФК. А если рассматривать максимальный возрастной порог, то он не ограничен. А вообще, начать приводить себя в форму никогда не поздно.

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