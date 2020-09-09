Вся правда о «надутых» мышцах, уровне IQ и потенции качков

На самом деле качки очень образованные люди, но и за телом, разумеется, следят Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вокруг профессионального культуризма, да и просто о любителях тренажерных залов ходит много слухов и мифов. В преддверии старта шестого сезона проекта «Сибирская трансформация» «Комсомолка» разобралась, чего на самом деле стоит опасаться, а что полная чушь и не стоит в это верить.

Обо всем этом и не только мы поговорили с чемпионом Европы, вице-чемпионом мира по бодибилдингу, автором проекта Александром Барбашиным.

Миф №1. У качков мышцы «надутые», не натуральные.

Александр Барбашин: Мышцы у качков натуральные. Мы очень функциональные, раньше приседал 235 кг на 15 раз, максимум был 275 на четыре раза, могу подтянуться больше 30 раз, бегаю, могу сделать стойку на руках, нормативы по спортивной гимнастике по первому разряду выполняю. Бодибилдинг – вполне реальный спорт, пахота. К тому же накачать такие мышцы без стероидов реально.

Миф №2. Если закончить тренировки мышцы превратятся в жир.

Александр Барбашин: Ничего не сдувается и ничего никуда не девается. Пока ты занимаешься и правильно питаешься – у тебя все на месте. Как только ты перестаешь кушать рыбу, мясо, яйцо, творог, гречку, рис, то есть строительный материал, то ты просто худеешь, но худеют все, и мы тоже, ведь мы обычные люди. Это как костер, который не горит без дров. Еда в этом случае – дрова.

Миф №3. В старости у качков обвисают мышцы.

Александр Барбашин: Если машину перестать чинить, то она тоже сломается. Можно посмотреть у меня на странице в Instagram, как мы на корабле тренируемся с Юрием Павловичем Сизых, президентом федерации бодибилдинга России в сибирском округе. А ему 70 лет и у него ничего не висит. Мы все пашем в тренажерном зале, трудимся, поднимаем гантели, потеем, теряем сознание на тренировках… Все ради того, чтобы хорошо выглядеть. Мы все - секта, в хорошем смысле этого слова. А если еще получает медаль на каких-нибудь соревнованиях, то это уже как подводная лодка – просто так ты с нее не выскочишь.

Миф №4. Сила есть - ума не надо? Правда ли, что все качки тупые?

Александр Барбашин: На этот вопрос хочется ответить серьезно, без шуток. Бодибилдинг – такой вид спорта, который подразумевает большие знания в анатомии, физиологии, в построении тренировочного процесса, как циклировать процесс, как подбирать рабочие веса. Мы очень много учимся. Самые хорошие инструкторы, которые неплохо получают, они учатся без перерыва. Это касается не только механики – как поднимать гантели, но и медицины и другие направления. Иногда то, что мы знаем, даже глубже, чем знают некоторые врачи.

Миф №5. Красивые снаружи – гнилые внутри.

Александр Барбашин: Действительно, спортсмены принимают огромное количество БАДов, витаминов, минералов. Когда я готовлюсь к соревнованиям, у меня стоит огромная банка, в которой 17-18 видов всяких таблеточек. Это именно то, что разрешено и все это абсолютно нормально, потому что когда человек перегружает свою мышечную и нервную систему, а после принимает дополнительные средства, при помощи которых он восстанавливается – это очень, ведь мышцы растут не на тренировке, а именно в период, когда мы восстанавливаемся после тренировки. Так что это все для добра.

Миф №6. Качки - импотенты.

Александр Барбашин: У меня есть любимая женщина, двое детей от первого брака. Не знаю, как еще можно доказать, но у нас все хорошо.

Миф №7. Если девушка активно занимаются в тренажерном зале и поднимают большие веса, то станет похожа на мужчину.

Александр Барбашин: Это не правда. Гормональная система женского организма устроена таким образом, что невозможно, чтобы мышце образующего гормона (тестостерона) выделялось в таком количестве. При силовых занятиях вы приобретете правильную осанку и мышечный тонус.

Миф №8. Перед соревнованиями качкам нельзя заниматься сексом.

Александр Барбашин: Как нет? Обязательно нужно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минус 30 кг за 2,5 месяца: в Барнауле стартует шестой сезон «Сибирской трансформации»

12 сентября в Барнауле стартует новый сезон проекта «Сибирская трансформация». Его участники за 2,5 месяца должны будут постараться до неузнаваемости изменить свое тело. За лучший результат полагается солидный денежный приз (подробнее)