Сергей Шубенков с супругой Анной решили назвать сына Константином Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В пятницу, 11 сентября, барнаульский спортсмен Сергей Шубенков во второй раз стал отцом. У него и его супруги Анны родился сын.

- Буквально пару часов назад у меня действительно родился сын! – признался радостный отец в телефонном разговоре с корреспондентом «Комсомолки». – Пока еще даже сам не знаю ни рост, ни вес.

По словам Сергея, мама и малыш чувствуют себя хорошо. О радостном событии уже сообщили и старшему ребенку Шубенкова – сыну Ярославу.

- Он, конечно же, уже знает, что у него родился братик, но еще слишком маленький и ничего не понимает, - говорит собеседник.

Имя новорожденному уже выбрали – мальчика назовут Константином. Причем это была совместная идея молодых родителей. Звезды так сошлись, что особого спора не было. Впрочем, также было и с первенцем – Ярославом. Он появился на свет 24 мая 2018 года, в день рождения «Комсомольской правды». В тот период счастливый отец курсировал между соревнованиями и поэтому впервые увидел малыша только через пару месяцев с момента его рождения. В этот раз Сергей дома, вместе с семьей. Недавно он выступил на чемпионате России, где уже в третий раз стал сильнейшим барьеристом страны.

Напомним, барьерист Сергей Шубенков и его супруга Анна познакомились во время учебы на юридическом факультете Алтайского государственного университета. О том, что они расписались, широкая общественность узнала гораздо позже, чем это принято у знаменитостей – пара отказалась от шумного торжества и провела этот радостный день в кругу только самых близких людей – родителей.

По словам Шубенкова, в их ситуации вообще все пошло не по плану: сначала будущие новобрачные провели что-то типа медового месяца в Адлере, где невеста отдыхала на море, а ее жених в основном тренировался, затем спустя две недели Сергей вернулся в Барнаул, где в день прилета сразу же отправился в ЗАГС, а на следующий после бракосочетания день, теперь уже законная жена отпросилась у мужа на девичник.

Спустя три года у четы Шубенковых родился сын.

Редакция «Комсомольской правды»-Барнаул» поздравляет Сергея Шубенкова и его супругу Анну с пополнением в семье!

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