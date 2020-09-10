Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 11 августа 2020 года: 128 тяжелобольных

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 11 августа 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперштаб сообщил последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 11 августа 2020 года. Так, тяжелобольных пациентов в регионе 128, на аппарате искусственной вентиляции легких находятся 48 человек. За сутки зарегистрировано 4 смертельных случая от вируса.

- За весь период пандемии скончались 378 человек. Непосредственно от коронавирусной инфекции 144, 230 - по иным причинам. В четырех случаях причина не выявлена, они находятся на экспертизе, - отметили в оперштабе.

По-прежнему в крае продолжает действовать обязательный масочный режим. Маску необходимо надевать в транспорте, в магазинах, на предприятиях и так далее. Ранее представитель краевого Роспотребнадзора Ольга Егорова заявила, что масочный режим останется «пожизненно». Однако накануне пояснила, что фраза имеет несколько иной смысл.

- Я говорила в том ракурсе, что мы не вернемся к условиям жизни, которые были до марта. После пандемии мир перевернулся. Каждый человек должен сам, для своей безопасности соблюдать меры профилактики. Маска должна стать привычным средством нашей защиты, - сказала Ольга Егорова.

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