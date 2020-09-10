Скандал в супермаркете: покупательница надела маску на ухо

Это уже не первый скандал, связанный с требованием надевать маски в магазинах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередной масочный скандал произошел на днях в Барнауле. 9 сентября в супермаркете «Ярче» на улице Власихинской одна из покупательниц на требование надеть маску натянула ее на ухо.

Кассира это не устроило, но горожанка тоже не была намерена уступать, объявив о том, что нигде нет правил ношения индивидуальных средств защиты. После этого очередь застопорилась, и руководство супермаркета даже вызвало на подмогу сотрудников Росгвардии.

Подъехавшие гвардейцы руки никому заламывать не стали, но записали контакты стоявшей на своем недовольной дамы. Та, в с вою очередь, потребовала «Книгу жалоб и предложений» и, оставив претензию, так и ушла домой без продуктов.

В комментариях на эту тему в сети народ разделился на два лагеря. Одни считают, что женщина не права, подставляя кассиров в условиях масочного режима. Другие ей аплодируют: «Молодца, надоели эти бараньи намордники».

Это уже не первый скандал, связанный с требованием надевать маски в магазинах. В августе, опять же в барнаульском магазине «Ярче», покупательница, отказавшаяся надеть маску, обматерила директора магазина. В итоге руководитель заведения написала жалобу в прокуратуру Ленинского района. И прокуратура возбудила уголовное дело об административном правонарушении.

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